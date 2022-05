Amber Heard no ha sido reemplazada en 'Aquaman 2': el motivo del retraso del estreno

Amber Heard se encuentra en plena batalla judicial contra Johnny Depp, desde que tuvo comienzo el pasado 11 de abril el juicio en el que ambos se acusan de difamación.

Unas demandas en las que alegan que este revuelo mediático les ha perjudicado a ambos en sus carreras profesionales. Un ejemplo de ello fue cuando Disney prescindió de Johnny Depp para la siguientes entregas de Piratas del Caribe y Warner hizo lo propio para Animales Fantásticos.

Por lo que respecta a Amber Heard, existe una petición que acumula más de cuatro millones de firmas que piden que saquen todas las imágenes de la actriz de Aquaman and the Lost Kingdom, la segunda entrega de Aquaman. Tanto es así, que empezó a viralizarse un supuesto artículo de Forbes en el que se aseguraba que la actriz podía haber sido sustituida por Emilia Clarke.

Sin embargo, este artículo se escribió el año pasado, mucho antes de que empezara el juicio contra su exmarido y trataba principalmente de la venta de la casa de Emilia Clarke por 4,4 millones de dólares. En ese mismo texto se mencionó de pasada que la actriz de Juego de Tronos podría sustituir a Amber en la saga, pero se desmintió posteriormente.

Lo que sí hay que tener en cuenta es otros rumores que apuntan a que DC podría recudir la aparición de Amber en el film a 10 minutos.

Por qué se ha retrasado el estreno de 'Aquaman 2'

Teniendo en cuenta que Heard grabó toda su participación en la película antes de todo este revuelo mediático, sería muy complicado y muy costoso para la productora reemplazarla por otra actriz y que esta tuviese que grabar todas las escenas de nuevo.

El motivo por el que Aquaman and the Lost Kingdom no se estrenó el pasado mes de diciembre, la fecha que tenían prevista, ha sido por el tiempo extra que han necesitado para completar todo el proceso de efectos especiales que tiene una película de estas características.

James Wan, director de la cinta, explicó en su página de Facebook que está "trabajando sin parar, día y noche, mínimo 15 horas al día" y que está muy agradecido por este tiempo extra del que disponen, además de asegurar que las primeras pruebas de los efectos especiales son realmente impresionantes.