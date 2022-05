De Johnny Deep a Elon Musk, todas las parejas de Amber Heard

Amber Heard se encuentra en plena batalla judicial contra su exmarido, JJohnny Depp, tras acusarse mutuamente de difamación. A pesar de que el juicio ha empezado hace tan sólo unas semanas, la guerra de acusaciones se remonta seis años atrás, con la demanda de divorcio de Amber en la que señalaba al actor de haberla maltratado, consiguiendo una orden de alejamiento.

Pero a pesar de que su tormentosa relación con el actor de 58 años ha sido la más mediática, Depp no ha sido la única pareja conocida de la actriz. Repasamos su historial sentimental.

Alejandro Gómez

En 2004 Amber Heard salió brevemente con el cineasta mexicano Alejandro Gómez. Por aquel entonces Amber no había arrancado su carrera como actriz y Alejandro tuvo un papel clave en sus inicios en el cine.

Este ha sido el único exnovio de la actriz que ha salido en su defensa sobre toda la polémica con Johnny Depp, asegurando que Amber sería incapaz de ponerle la mano encima a nadie. "Dudo que esté mintiendo, esa es una acusación seria, realmente puedes dañar la reputación de alguien. Estoy triste por ella, quiero lo mejor para ella, así que me entristece que esté pasando por esto, no le deseo esto a nadie. Por lo que sé de ella, es un buen ser humano", explicó en 2016 a Daily Mail.

Valentino Lanus

En 2005 Amber Heard mantuvo una relación con el actor y modelo argentino Valentino Lanus. Si bien su noviazgo no llegó a cumplir un año, fue el primero que le propuso matrimonio a la actriz.

Mark Wystrach

Tras salir con Valentino Lanus, Amber mantuvo una breve relación con el cantante de country Mark Wystrach, vocalista de la banda Midland. Aunque su romance fue bastante discreto, se convirtieron en noticia años después, cuando se les vio cenando juntos cuando la actriz se separó de Johnny Depp. Aunque ninguno confirmó la supuesta reconciliación, fueron muchos los que apuntaron que en este encuentro había habido más que amistad.

Tasya Van Ree

Amber Heard salió con la pintora Tasya Van Ree entre 2008 y 2012. A raíz de esta relación Amber declaró en los premios GLAAD de 2010 que no quería definir su orientación sexual: "No me etiqueto a mí misma de una forma u otra: he tenido relaciones exitosas con hombres y ahora con una mujer. Amo a quien amo; lo que importa es la persona".

Por su parte, Tasya continúa teniendo un recuerdo de Amber muy presente, ya que se tatuó el nombre de la actriz cuando estuvieron juntas.

Tasya Van Ree y Amber Heard // Getty

Johnny Depp

Tras romper con Tasya en 2012, Amber inició su conocida relación con Johnny Depp. La pareja se había conocido en 2011 durante el rodaje de la película The Rum Diary. Tras tres años de noviazgo, Amber y Johnny se casaron en 2015, divorciándose tan sólo 15 meses más tarde.

En su demanda de divorcio empezaron las acusaciones por parte de Amber Heard contra su expareja, que se agravaron a raíz del artículo de opinión que publicó en The Washington Post, por el que el actor le ha puesto una demanda en la que le pide una indemnización de 50 millones de dólares por haber dañado su imagen. El resto de la historia continúa en el mediático juicio que se está llevando a cabo en Virginia, Estados Unidos.

Amber Heard y Johnny Depp // Getty

Cara Delevingne

Aunque ninguna de las dos llegó a confirmar su relación, en 2016 y tras separarse de Johnny Depp, se vio a Amber junto a Cara Delevingne en numerosas ocasiones. En esa época la actriz se encontraba en Londres rodando una película y era habitual verla junto a la modelo paseando, tomando café e incluso abandonaron juntas una fiesta de Rihanna.

Amber Heard y Cara Delevingne // Getty

Elon Musk

El inicio de la relación entre Amber Heard y Elon Musk nunca ha quedado clara del todo. Aunque parece que fue en 2017 cuando empezaron a salir, en el juicio contra Johnny Depp se han presentado unos audios de 2016 en el que la actriz podría estar iniciando una relación con el empresario a la vez que intentaba reconciliarse con su expareja.

En estos mensajes, Amber le decía a Musk que quería una orden de alejamiento contra Depp, a lo que el empresario le ofrecía "seguridad las 24 horas, los siete días de la semana", y añadía: "La oferta se mantendría, incluso si nunca quisieras volver a verme… de todos modos, lo siento por ser un idiota. El silencio duele mucho. Solo importa porque realmente me gustas".

Amber Heard y Elon Musk // Gtres

Vito Schnabel

En 2018, Amber empezó a salir con el comerciante de arte Vito Schnabel. Aunque parecía una relación muy consolidada, la pareja rompió poco antes de cumplir un año juntos. Una fuente cercana a ellos reveló al portal US Weekly que el motivo de la separación se debía a "la larga distancia" que los separaba por motivos laborales.

Andy Muschietti

En 2019, poco después de romper con Vito Schnabel, Heard inició una relación con el cineasta argentino Andy Muschietti. En aquel momento los paparazzi se centraron en la pareja, y fueron capturados en numerosas ocasiones disfrutando de su relación en cenas románticas, junto a amigos o simplemente paseando.

En aquella época ya se había publicado el artículo de Amber en The Washington Post y se había iniciado la vorágine mediática que continúa en la actualidad. Sin embargo, Muschietti no se pronunció en ningún momento al respecto y la relación se terminó con la misma discreción, dejándose de ver juntos a finales de ese mismo año.

Bianca Butti

La última pareja conocida de Amber Heard ha sido con la también actriz y directora de fotografía Bianca Butti, con la que empezó en enero de 2020. Después de casi dos años de relación, Amber y Bianca decidieron poner fin a su noviazgo por el bien común de ambas.

Amber se encuentra en el Reino Unido, centrada en su hija Oonagh Paige Heard, que nació en abril de 2021; mientras que Bianca vive en Estados Unidos ligada a sus compromisos profesionales. De esta manera, era imposible sacar adelante la relación a la que se le sumaba un bebé, y decidieron centrarse cada una en ellas mismas.