Ana emociona a Rosario Flores con la versión de ‘A tu vera’ en ‘La Voz’: “Me quito el sombrero”

La Voz vivió este viernes un momento histórico con la actuación de Ana, la tercera integrante del equipo de Laura Pausini.

La joven participante se atrevió con el reto de cantar la canción A tu vera, de Lola Flores, delante de su hija Rosario Flores, invitada a este Asalto final junto a los otros tres coaches originales del talent musical.

"Cantan diferente, pero te va a encantar", le dijo la italiana a su compañera antes de que la concursante se subiese al escenario. ¡Y vamos si le gustó! ¡Le encantó!

Ana hizo una versión de la copla algo más actual que puso al público y a los coaches en pie. "Laura, esto no se hace", le dijo Pablo López a Pausini mientras el plató entero ovacionaba a la concursante.

“Le voy a dar un beso”, dijo Rosario Flores acercándose a darle la enhorabuena. "Muchas gracias, mi vida, a mí me ha encantando: Tienes un estilo muy especial y para cantar A tu vera con un piano tienes que darle mucha fuerza. Has quedado muy especial. Me quito el sombrero", dijo Rosario Flores, encargada de abrir el turno de valoraciones. "Es foclórica en su canto, pero también es sensible".

No hubo quien no celebrase la actuación de Ana, que Luis Fonsi ha definido como "la mejor presentación suya hasta ahora" y que le ha valido el pase a la Fase de los directos de La Voz.

Todo han sido halagos para Ana, y gritos de Antonio Orozco, que al terminar de escuchar su actuación exclamó: "Pero ¿qué es esto? Laura, tienes más clase que un instituto".

Ana recibió el apoyo del público para ir a la Fase de los directos de La Voz: "Muchas gracias, de verdad. Esto significa que la copla sigue viva", dijo al conocer el veredicto.

El otro integrante del equipo, elegido por Laura Pausini y su asistente Melendi, ha sido Gabriel. La decisión ha sido unánime, dijo el cantante asturiano.