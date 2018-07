Angy, Santiago Segura, Roko, Ruth Lorenzo y Blas Cantó apadrinan la sexta edición de 'Tu Cara Me Suena'

La primera gala de la sexta edición de Tu Cara Me Suena ha empezado por todo lo alto y ha sido protagonizada por ganadores de anteriores ediciones. Angy, Santiago Segura, Roko, Ruth Lorenzo y Blas Cantó volvieron a pisar el plató del del talent show de Antena 3 para iniciar una nueva temporada.

Enfundada en un vestido rosa, Angy conquistó al público interpretando Material Girl de Madonna. Seguidamente, Santiago Segura nos sedujo con You Make Me Feel So Young de Frank Sinatra y segundos más tarde nos divertimos con Roko y la excentricidad de Raffaella Carrá y su Caliente, Caliente.

A continuación, Ruth Lorenzo volvió a demostrar su amplio registro vocal imitando a Janis Joplin con Cry Baby, como también hizo el último ganador de Tu Cara Me Suena, Blas Cantó. El ex Auryn nos emocionó con Man In The Mirror del indiscutible Rey del Pop, Michael Jackson.

Sin duda, el arranque de esta nueva edición del programa ha sido espectacular.