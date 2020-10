Antonio Orozco explica el motivo de su pérdida de peso: "No somos lo que queremos ser, somos lo que somos"

Antonio Orozco ha visitado El Hormiguero para presentar Aviónica , su nuevo trabajo que verá la luz el próximo viernes 30 de octubre. Además de hablarnos de las canciones que componen este disco, Pablo Motos no ha querido perder la oportunidad de preguntarle al cantante por su cambio físico. Orozco nos habla del secreto de su pérdida de peso.

Antonio Orozco tiene todo listo para el lanzamiento de Aviónica, su nuevo disco que ha presentado en El Hormiguero.

"Es un disco muy emocionante porque parte de una historia real. Cuando uno cuenta verdades es difícil no dar con el acertijo. 'Aviónica' une la ciencia de los aviones con poder volar a través de la música. Que yo creo que es el sueño de cualquier compositor, que alguien sea capaz de volar escuchando una de tus canciones", define Antonio.

Para el compositor, su "aviónica" es su familia y su público: "Todo esto es un homenaje a toda la gente que nos hace estar aquí".

'Entre sobras y sobras me falta' es la canción escogida por Orozco para presentar este trabajo: "Mucha gente me ha dicho que suena cómo al principio de mi carrera. Todo es cíclico y en este disco hay mucho de antes", coincide.

Además de presentar su nuevo trabajo, Pablo Motos quiso señalar el cambio físico del artista: "Dentro de la reconstrucción tuya, de reconstruirte del dolor y de volver a ser tú, ¿también está la dieta? Porque yo te he visto a ti con bastante más kilos y ahora estás hecho un pincel".

"En la vida, las personas no somos lo que queremos ser. Somos lo que somos. Cada uno tiene una constitución genética, una forma y una manera de vivir y hay que acostumbrarse", empieza a explicar Antonio.

"Yo he tenido la suerte dar con profesionales que me han enseñado a racionalizar las cosas y a controlar mis estados de ansiedad. Porque toda esta historia que he vivido a generado una serie de aspectos en mi vida que hemos tenido que tratar de controlarlos", continúa.