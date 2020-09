Los Javis y Paca La Piraña desvelan secretos y anécdotas del rodaje de 'La Veneno' en El Hormiguero

Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, ha sido el último invitado de El Hormiguero, donde ha hablado de muchos temas de actualidad. Pero como no tiene pelos en la lengua, no ha olvidado un detalle que no le gustó de Pablo Motos en su última visita al programa: "Me has hecho una faena", empieza para explicarle lo que le sentó mal.