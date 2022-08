Ashley Tisdale aviva los rumores de una reunión del reparto original de High School Musical

La moda de de los remakes de películas o series clásicas está más viva que nunca porque los directores de cine han entendido que a los fans les encanta esta nostalgia.

Durante los últimos meses, los rumores de un reencuentro de los actores originales de la mítica trilogía High School Musical han corrido a través de las redes y son muchos los seguidores que quieren que Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Lucas Grabeel, Corbin Bleu y Monique Coleman se reúnan para charlar sobre el impacto que tuvieron estas películas.

Precisamente, ha sido Ashley Tisdale, la actriz que interpretaba a la fabulosa Sharpay Evans, la que ha tenido este mes unos gestos un poco extraños que avivan estos rumores. En su cuenta de TikTok, ha subido en menos de treinta días tres vídeos con tres temazos de la saga: I want it all, que cantaba ella junto a Lucas Grabeel.

También ha utilizado Stick to the Status Quo, un tema grupal de todo el cast, y finalmente Gotta go my own way, intérpretada por Zac Efron y Vanessa Hudgens.

¿Se trata de una simple coincidencia o es que se está preparando algo y quiere avisarnos?

Todas las pistas que apuntarían a un reencuentro

No se trata del único factor que ha encendido las alarmas. Durante las últimas semanas, varios actores del cast original han visitado el instituto East High (Utah) y ha sido extremadamente sospechoso.

Zac Efron colgó una foto allí con la frase "No... os olvidéis de mí" y los fans enloquecieron. Un post bastante similar al que compartió Vanessa Hudgens.

KayCee Stroh, quien interpretaba a Marta en las películas, que ha compartido varios vídeos en distintas ubicaciones del instituto donde se rodó la saga de Disney. "¿Quién reconoce este hall?", empezaba diciendo en su TikTok, para después continuar afirmando que "su ADN vive ahí" en los ladrillos de East High.