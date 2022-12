Así castigaba Isabel Preysler a Tamara Falcó y sus hermanos cuando eran pequeños

Todas las personas han sido castigadas de pequeñas, independientemente de donde vengan y este ha sido precisamente el último tema de debate en El Hormiguero en la sección habitual de Tamara Falcó, Juan del Val y Nuria Roca. Sin embargo, Pablo Motos tenía especial interés en conocer qué le hacía Isabel Presyler a la marquesa de Griñón.

"Me da morbo saber cómo te castigaban de pequeña", ha dicho el presentador, a lo que la celebrity le ha contado cómo se comportaba ella cuando era joven: "Yo era muy repipi de pequeña y siempre me chivaba de mis hermanos Julio y Enrique. Y, para castigarme, a veces Enrique no me dejaba jugar con él".

Tamara Falcó: "Era muy repipi de pequeña"

Isabel Preysler y Tamara Falcó // Getty Images

Entre otras cosas, Tamara ha explicado que uno de los problemas recurrentes que tenía de pequeña era que la expulsaban mucho de clase de Química: "No era mi culpa. Nada más entrar por la puerta me echaba".

Pero al final ha terminado revelando lo que todos querían saber: cómo es Isabel Preysler con sus hijos. Les hacía escribir en un papel lo que habían hecho mal varias veces hasta que ya no tuvieran más ganas de hacerlo.

"Sí, las líneas de: 'yo no haré tal', pero yo solo hice muy pocas líneas, Enrique [Iglesias] ha escrito, posiblemente, novelas enteras", ha añadido la marquesa de Griñón.

Al final, todos han tenido formas originales de castigar a sus hijos para que se portaran bien. ¿Qué te parece este método?