Así es Rafa Castaño, el rival de Orestes en 'Pasapalabra': su edad, sus estudios y el día que reveló el secreto del programa

La sorprendente confesión de Rafa Castaño sobre el rival al que más temería en 'Pasapalabra': "Me asustaría mucho" // antena3.com

Rafa Castaño volvió al programa que más satisfacciones le ha dado el pasado mes de junio, cuando se reencontraba con Orestes Barbero. Los dos rivales ya se conocían, pues Castaño participó en Pasapalabra de forma intermitente entre 2015, 2017 y 2019, cuando el programa se emitía en otra cadena.

Es un histórico del programa y a sus 32 años se ha ganado con creces el cariño del púbico. Desde hace unos meses se bate en duelo en el Rosco con Orestes Barbero, convirtiéndose ya en una de las parejas más longevas del concurso.

Su estudios, de dónde es, su edad y cómo se prepara para El Rosco de Pasapalabra

Rafa Castaño nació en Sevilla, tiene 32 años, y es hijo de un técnico aeronáutico y de una maestra de educación primaria. Siempre ha presumido de haberse formado en la educación pública, tanto en el instituto como en la Universidad.

Estudió Periodismo, su gran pasión a parte de su afición por la música, y tiene un Máster en Comunicación y Cultura que le llevó a trabajar en el Gabinete de Comunicacion del Ayuntamiento de Sevilla. Además, ha participado en otros programas y concursos, aunque Pasapalabra es el que más notoriedad le ha dado.

Rafa Castaño ha contado en alguna ocasión que para poder participar en Pasapalabra llegó a estudiarse más de 100 definiciones del diccionario al día. De momento no ha conseguido hacerse con el gran bote del programa, pero sí ha acumulado grandes cantidades de dinero.

Con él hizo realidad uno de sus mayores deseos: abrir una librería en 2018. Tampoco ha escondido nunca lo fanático que es del Betis.

El reencuentro de Rafa Castaño y Orestes Barbero: "Tengo el corazón a mil"

Fue en 2019 cuando Rafa Castaño y Orestes Barbero se conocieron por primera vez. Por aquel entonces Pasapalabra se emitía en otra cadena y compitieron juntos durante 41 programas.

El pasado mes de junio la pareja volvía a encontrarse en Antena 3 y ya se han convertido en una de las parejas más míticas y longevas del programa. Los eternos rivales no pudieron evitar emocionarse con su reencuentro. "Tengo el corazón a mil palpitaciones", dijo Orestes cuando le vio llegar.

Tanto es el cariño que se guardan que ambos se saltaron el guión del programa y se fundieron en un abrazo de respeto y compañerismo. "Están las cosas compensadas. Si antes eras bueno, ahora eres mejor. Yo he tenido que estudiar tres veces más para ponerme a tu altura", le dijo Rafa a su oponente.

El gran secreto que desveló de 'Pasapalabra'

Uno de los secretos mejor guardados de Pasapalabra salía a la luz por la pequeña indiscrección de Rafa Castaño, que hace tiempo desveló cuál era la mayor dificultad del programa.

El sevillano revelaba que hay un número fijo de palabras difíciles en El Rosco, la última prueba. Siempre son 4 términos los que se lo ponen complicado a los concursantes, que deben tirar de conocimientos para completar la prueba y llevarse a casa el ansiado bote. Esto explica el motivo por el que muchas ocasiones los concursantes finalizan su participación con 21 o 22 aciertos.

Su increíble voz para cantar en 'La Pista Musical'

Rafa Castaño tiene una gran voz. Lo ha demostrado en su paso por Pasapalabra, donde no solo ha arrasado por sus capacidades, también por su talento para la canción.

En la prueba 'La Pista Musical' se ha arrancado a cantar en más de una ocasión.

Momentos en los que se ha metido al público en el bolsillo cantando temas tan dispares y conocidos como A Little less conversation, de Elvis Presley o Lose Yourself de Eminem.