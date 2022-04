Así ha sido la inesperada votación en 'El Desafío' que ha cambiado la clasificación final

El programa siete de El Desafío llegaba su fin sin ningún sobresalto. Jesulín de Ubrique y Juan Betancourt lideraban la clasificación, cuando de repente, una decisión inesperada cambió el resultado final.

Fue uno de los jueces, Santiago Segura, el que tomó la decisión de pulsar en el 'botón de la injusticia' después de que Omar Montes, que había realizado el reto de la antorcha humana, se quedara fuera del top 2.

Así, optó por usarlo y darle cinco puntos extra al trapero, por lo que de forma inesperada, se convirtió en el ganador de la noche.

Omar Montes quedó insatisfecho con las votaciones

Esta decisión no fue tomada porque sí, sino que cuando se fueron entregando los puntos a cada concursante, Montes ya mostró su descontento por quedar tan bajo: "Ellos sabrán, yo respeto esto pero me la he jugado fuerte".

"He puesto en peligro mi salud. He estado casi media hora poniéndome oxígeno y casi me mandan al hospital porque he estado mal. He ensayado mucho jugándome la salud", criticaba el cantante.

Del mismo modo, se preguntaba si realmente estaba para "suspender" con un 4 e incluso llegó a plantear esto al público que contestó al unísono que no.