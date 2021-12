Benedict Cumberbatch relata cómo fue secuestrado en la vida real: "Duró dos horas y media"

Benedict Cumberbatch no deja de tener éxito en todos los proyectos que se plantea. El actor se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera tras dar vida al Doctor Strange en el Universo Marvel y protagonizar grandes películas como El poder del perro o El espía inglés.

Sin embargo, no todo fue fácil siempre para el actor británico, que tuvo que pasar por ciertos momentos duros antes de dar el salto a la fama con su papel protagonista en Sherlock, la serie de la BBC que le dio la oportunidad de interpretar al carismático y excéntrico detective Sherlock Holmes.

Secuestrado durante un rodaje en Sudáfrica

Durante una entrevista reciente, el actor relató una de las experiencias más bizarras que tuvo que vivir durante sus primeros años en el mundo de la actuación. En 2004, mientras estaba en Sudáfrica grabando Hasta los confines de la tierra, una miniserie de la BBC, vivió un duro momento tras ser secuestrado en pleno rodaje.

"Nos detuvimos y salimos del arbusto, estos tipos vinieron y nos arrojaron de regreso al auto, se salieron de la carretera y saquearon el auto… Hubo indicios de un arma pero no me di la vuelta para verla porque en ese momento no estaba fuera del coche. Luego me metieron en el maletero del coche y en un momento me ataron los cordones de los zapatos a las muñecas", relataba el actor, que tuvo que pasar por esta dura situación.

Sin embargo, finalmente ninguno sufrió daño alguno una vez que los atracadores consiguieron lo que venían buscando: "Nos dejaron solos una vez que les dimos las tarjetas y el dinero. Pero debido a la necesidad de llevar la tarjeta a un cajero automático, el secuestro duró dos horas y media"

Le cambió la vida

Esta experiencia le provocó a él y a sus compañeros una severa conmoción por el susto vivido a causa del secuestro. A pesar de que salieron ilesos de esta situación, el actor se sintió afortunado después de haber podido sobrevivir a esta peligrosa experiencia y esto cambió su vida.

De hecho, el propio Cumberbatch ha admitido que, a partir de entonces, quiso asegurarse de que su vida no fuera normal y empezó a buscar nuevas experiencias.