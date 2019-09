Bloqueos, emoción y mucho alboroto en la segunda noche de las Audiciones a Ciegas de 'La Voz Kids'

La Voz Kids ha vivido una segunda noche de infarto con el uso del bloqueo por primera vez por parte de los coaches, que no han dudado el utilizar el pulsador para retener a sus talents favoritos.

TEAM ROSARIO - JUAN MANUEL SEGOVIA - 'Pena, penita, pena'

Juan Manuel Segovia se ha declarado un fan incodicional de la copla y de Lola Flores, así que era de esperar que eligiese a Rosario Flores como coach.

TEAM MELENDI - SARA GÁLVEZ - 'Toda una vida'

Sara Gálvez se unió directamente al Team Melendi gracias al bloqueo que el coach le hizo a Rosario Flores.

TEAM MELENDI - ALAN BRIZUELA - 'Ya me enteré'

Alan Briziuela cantó 'Ya me enteré' de Reik y Melendi peleó con Vanesa Martín por conseguirlo.

TEAM BISBAL - BERTA LUNA - 'The second star to the right'

La pequeña de 14 años experta en teatro musical despertó las ansias de los coaches, que se la disputaron entre ellos como la joya de la corona. ¡Bisbal terminó ganándose a la pequeña, que hizo una versión de Peter Pan!

TEAM VANESA MARTÍN - LAURA VALLE - 'I will be'

La pequeña Laura Valle eligió a Vanesa Martín entre David Bisbal y Rosario Flores.

Así han quedado los equipos tras las segundas Audiciones a ciegas de 'La Voz Kids':

Team Bisbal: Paloma Puelles, Salvador Bermúdez, Berta Luna

Team Melendi: Sofía Esteban, Sara Gálvez, Alan Brizuela

Team Vanesa Martín: Manuela Gomez, Laura Valle

Team Rosario: Daniel García, Juan Manuel Segovia

