'La bola negra' se podrá ver en el cine por 3,50 euros durante cuatro días de octubre

La XXVII edición de Fiesta del Cine está al caer. Este evento, organizado por varias entidades, permite que se puedan comprar entradas de cine por 3,50 euros durante cuatro días: el lunes 19, el martes 20, el miércoles 21 y el jueves 22 de octubre. Estas fechas coinciden con la presencia de La bola negra en taquilla, por lo que es una oportunidad perfecta para ver la película de Los Javis en pantalla grande.

Los espectadores no tienen que registrarse ni hacer nada especial para obtener este descuento: basta con adquirir una entrada de cine de manera online o en taquilla para proyecciones del 19 al 22 de octubre. En este enlace se puede consultar el listado completo de salas que participan en la Fiesta del Cine. Todas las películas en cartelera esos días podrán verse por 3,50, incluyendo títulos como La otra madre, La invitación o En el corazón de la bestia.

Una taquilla histórica

La bola negra está siendo un fenómeno cultural y comercial. El segundo largometraje de Javier Ambrossi y Javier Calvo se estrenó el 25 de septiembre, y desde entonces ha recaudado 25,5 millones de euros gracias a unos 4 millones de espectadores, según datos del analista Pau Brunet. Esto convierte al filme en la séptima película española más taquillera de la historia a nivel nacional, superando a El orfanato (2007) de J.A. Bayona.

El 16 de octubre, La bola negra se estrena en los cines de Estados Unidos con la vista puesta en los Premios Oscar 2027. Según las predicciones del portal Next Best Picture, el largometraje podría conseguir 13 nominaciones y parte como favorita en las categorías de Mejor película internacional, Mejor guion adaptado y Mejor canción original. Las nominaciones oficiales se anunciarán el 21 de enero, mientras la ceremonia tendrá lugar el 14 de marzo.

Guitarricadelafuente es Sebastián en 'La bola negra' | Atresmedia

De qué va 'La bola negra'

En apenas dos horas y media, La bola negra narra una historia sobre la memoria queer dividida en tres tiempos e inspirada en la figura y la obra de Federico García Lorca donde la represión de la guerra civil española genera un impacto en la época contemporánea.

La historia combina tres tiempos distintos: Carlos (Milo Quifes) vive en 1932 y encarna el único personaje abiertamente homosexual escrito por Lorca en su obra inacabada; Sebastián (Guitarricadelafuente) es un joven trompetista que llega al bando nacional en 1937 y que cae rendido ante Rafael (Miguel Bernardeau), del bando republicano, y Alberto (Carlos González) intenta seguir adelante a pesar de los problemas que atraviesa en 2017 y que le terminan vinculando con el poeta.

Las tres tramas están entrelazadas e inspiradas en el manuscrito inconcluso de Lorca —del que Los Javis conservan el título— y en La piedra oscura (2015), una pieza teatral de Alberto Conejero. El poeta comenzó a escribir La bola negra en 1936, año en el que fue asesinado. Como homenaje, los cineastas deciden darle su propio final a la historia.