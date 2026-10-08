Las dos canciones que interpreta Penélope Cruz en 'La bola negra': la música detrás de la cupletista Nené Romero

Sí, Penélope Cruz canta en La bola negra. Lejos de hacer playback, la actriz de Alcobendas trabajó con esmero para dar vida a Nené Romero, una cuplestista ficticia que interpreta dos números musicales en la película de Los Javis durante la trama de 1937. Durante poco más de diez minutos, el personaje actúa delante de soldados del bando nacional durante la Guerra Civil y mantiene una profunda conversación con Sebastián (Guitarricadelafuente).

Javier Calvo confesó que Penélope Cruz quería aparecer en La bola negra, y los directores se pusieron manos a la obra para conseguirlo. "Estábamos en mitad del proceso de escritura de la película y anunciamos que íbamos a hacer La bola negra. Suena el teléfono y nos cuentan que Penélope Cruz está interesada en saber si hay algún papel que pudiera encajar con ella. Y dijimos: 'Desde luego'", contó en Historia de nuestro cine. En este sentido, Estrella Morente confesó en El Mundo que participó en el casting con Los Javis para interpretar a Nené, aunque el personaje fue finalmente para Cruz.

Pero el camino no fue fácil. La actriz tuvo que recibir clases de canto y de baile durante meses, según explicó en Vogue Spain. "Me encanta poder cantar y bailar en una película. Yo bailé 18 años de mi vida y, cada vez que se lo puedo dar a un personaje, para mí es la felicidad. Solo había cantado en Nine (Rob Marshall, 2009) y le tengo mucho respeto. Lo trabajamos mucho. Los dos números son muy diferentes y ella en el escenario habla con esa chulería teatral madrileña", contó.

A nivel vocal, Penélope Cruz recibió ayuda de la coach vocal Mamen Márquez, conocida por ser profesora de Operación Triunfo. Pero no solo eso: también estuvo asesorada por la cupletista Olga María Ramos: "Tengo el orgullo de figurar en los créditos como asesora de Cuplé. La maravillosa Penélope Cruz bordó los cuplés que interpreta. Talento y sencillez", escribió en redes sociales. Ella es hija de la mítica Olga Ramos, la cupletista española conocida como 'La reina del cuplé' que sirvió de inspiración a Cruz. para interpretar Las tardes del Ritz y Batallón de modistillas.

'Las tardes del Ritz'

En su primera escena musical, Nené interpreta Las tardes del Ritz, un tema compuesto por Genaro Monreal Lacosta con letra de Álvaro Retana Ramírez. El transformista Edmond de Bries presentó la canción en 1920 en el Teatro Fuencarral en Madrid, mientras la versión de los años 50 de Lilián de Celis sirvió para popularizar el tema. Lo más llamativo es que Olga Ramos grabó su propia versión de Las tardes del Ritz para el disco Recuerdos picarescos (1971).

La letra habla de una mujer que baila con "un galán" en el Hotel Ritz de Madrid: "Yo me voy todas las tardes a merendar al Hotel Ritz / Y tras el té suelo hacer mil locuras / Con un galán que está loco por mí / Juntos a bailar salimos / Nos enlazamos con pasión", dicen los primeros versos.

'Batallón de modistillas'

La otra canción interpretada por Nené es Batallón de modistillas, compuesta por Gaspar de Aquino con letra de Álvaro Retana. La cupletista Fernández de Córdoba "Marietina" presentó el tema en 1912 en Madrid, mientras Lilián de Celis lo versionó en los años 50.

"Son los hombres con nosotras / En la paz muy bravucones / Y nos tienen dominadas / Sin dejarnos rechistar / Pero en cuanto que nos vean / Decididas a la lucha / Con las suegras en vanguardia / De correr no pararán", dice la letra.