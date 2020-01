BTS la lían jugando al escondite con James Corden y Ashton Kutcher, tras presentar 'Black Swan'

THE LATE LATE SHOW WITH JAMES CORDEN

James Corden ha vivido uno de los programas más locos de su late show con la visita de BTS. La boyband acudió a presentar su nuevo single 'Black Swan' que a su vez es el primer adelanto de su álbum Maps Of The Soul: 7, que verá la luz el 21 de febrero.

En un momento del programa, James y Ashton Kutcher decidieron jugar al escondite con los miembros de BTS. Al parecer este juego es muy común en el programa de James Corden pero esta vez decidieron hacerlo ante las cámaras. De esta manera, el presentador y el actor competían ganando el que encontrase a 4 chicos de BTS primero.

Rápidamente Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se escondieron por todo el plató del programa. Suga y Jungkook se camuflaron entre los miembros del equipo de realización, fingiendo ser un trabajador de la sala de control y un operador de cámara.

Pero sin duda uno de los momentos más divertidos del juego fue cuando Ashton encontró a Jimin y a Jin, ¡cargándolos a sus hombros como sacos de patatas! Primero el actor encontró a Jimin debajo de la mesa de Corden y lo levantó del suelo, literalmente, para devolverlo a su silla.

A continuación, le dio un buen susto a Jin, que se permanecía escondido en el fotomatón. Al menos le dio tiempo a sacarse una foto en la máquina, que se llevó consigo mientras Kutcher lo cargaba sobre sus hombros.

Pero pese a todos los esfuerzos de Ashton por encontrar rápidamente a los chicos de BTS, James jugaba con ventaja al conocerse a la perfección todos los rincones del plató, por lo que ganó el juego encontrando primero a 4 de los integrantes.

Y por si el ARMY de BTS no hubiese tenido bastantes emociones con el divertido juego, los chicos presentaron en directo su nuevo single 'Black Swan' bailando descalzos en el escenario del programa. Además, aprovecharon para hablar de su inminente nuevo álbum Maps Of The Soul:7: "El título es siete. Han pasado siete años desde nuestro debut. Entonces, siete es como un número realmente especial para nosotros", le explicaban al presentador.

Precisamente con la gira de este nuevo disco, la banda de K-Pop visitará nuestro país los días 17 y 18 de julio, donde actuarán en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, recinto en el que han actuado grandes artistas de la talla de Beyoncé, Coldplay o Bruno Mars por su gran aforo.