Las canciones que sonarán en la película de Michael Jackson: setlist completo del disco

A más de un mes del estreno del esperado biopic de Michael Jackson, el 24 de abril, se ha anunciado la lista de canciones que sonarán en la película y que se recopilarán en un disco.

"Si te has estado preguntando qué canciones aparecerán en la próxima película biográfica de Michael Jackson, aquí tienes la lista de temas del álbum oficial que incluye 13 de esas canciones icónicas", han comunicado en las redes sociales del artista.

Además, ya puedes reservar el disco en todos sus formatos en la página oficial de Michael Jackson y preguardarlo en varias plataformas.

La trama de la película

Tal y como se ha anunciado, la película abordará la historia de cómo Michael Jackson llegó a la fama, desde su infancia e inicios dentro de los Jackson Five hasta su coronación como rey del pop.

Interpretando a Michael Jackson, tendremos a Jaafar Jackson, el sobrino del difunto artista, quien tiene recorrido como cantante y bailarín.

Setlist completo de 'MICHAEL'

- Cara A :

I’ll Be There (Jackson 5)

Never Can Say Goodbye (Jackson 5)

Who’s Lovin’ You (Jackson 5)

Medley: I Want You Back/ABC/The Love You Save (The Jacksons)

Cara B

Ben (The Jacksons)

Don’t Stop ‘Til You Get Enough (Michael Jacksons)

Beat It (Michael Jacksons)

Cara C

Thriller (Michael Jacksons)

Billie Jean (Michael Jacksons)

Wanna Be Startin’ Somethin’ (Michael Jacksons)

Cara D