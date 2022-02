Carlos Latre, en la intimidad: su hija Candela de 14 años, las crisis con su mujer y cómo pasó de 117 a 80 kilos

Actor, humorista, presentador e imitador. No hay nada que se le resista a Carlos Latre. Después de más de 20 años trabajando, ha logrado consolidarse como uno de los personajes más queridos del panorama nacional.

Su vida laboral no siempre ha sido un camino de rosas. Como él mismo dice, "para triunfar es necesario bajar a los infiernos". Lo afirma porque sabe bien qué es tocar fondo. "Tuve la suerte de arruinarme al poco de salir de Crónicas Marcianas y tener que reinventarme otra vez", asegura cuando se le pregunta por su carrera.

Hoy toca descubrirel lado más personal del castellonense de 43 años al que cada viernes ves en la mesa del jurado de Tu cara me suena.

Una infancia marcada por los complejos

Nacido el 30 de enero de 1979 en Castellón de la Plana (Comunidad Valenciana), Carlos Latre Ruiz fue un niño "muy malo", como reconoció el mismo en una entrevista en la que desveló que esa infancia algo traviesa le trajo momentos duros. "Yo sentía que había gente que me quería matar", contó en un encuentro con Bertín Osborne.

Fue en esa misma entrevista cuando reconoció que su infancia le marcó su desempeño laboral: "Yo creo que me hice humorista por lo cabrón que fui de pequeño".

"Hace poco tuve la oportunidad de ir al psicólogo y me dijo que yo tenía marcado a fuego cuando yo era un cabrón de niño. Es lo que me ha ido persiguiendo durante toda mi vida", contó a Osborne, para luego reconocer que siempre ha sido "un tío bastante acomplejado" que ha buscado la aceptación de los demás.

Cabrón y también estudioso. Porque, pese su infancia traviesa, Latre fue siempre un niño estudioso que sacaba muy buenas notas y que jugaba muy bien al fútbol. Los estudios del ahora showman llegaron hasta COU.

La mujer de Carlos Latre y su hija Candela

Carlos Latre es padre de una niña, Candela, fruto de su relación con la periodista Yolanda Marcos.

Conoció a la que fue su mujer cuando trabajaba en la radio. Yolanda Marcos, entonces jefa de informativos en Radio España y jefa del propio Latre, quedó prendada del castellonense cuando lo conoció. Al principio tuvieron que llevar la relación en secreto y, pese a estar comprometida con su novio, al final se casaron en 2004. Su hija Candela nació en 2007.

La pareja se separó en 2015. Los problemas laborales y económicos y la distancia (él vivía en Madrid y ella en Barcelona por motivos profesionales), dio lugar al final de la pareja. Fue un punto y seguido porque el tiempo les dio una nueva oportunidad y volvieron a juntarse dos años después. Continúan juntos desde 2017.

"Cada pareja cambia a lo largo de la vida. Aprender de esos cambios y errores es maravilloso, y es lo que nos ocurrió a nosotros. Aprendimos, cambiamos, reseteamos y fuimos a por ello. Nosotros decimos que no fue una crisis, fue un reset de un tiempo", contó Latre sobre la reconciliación a la revista Lecturas.

De su hija Candela habló en otra entrevista, en la que reveló que la joven quiere seguir sus pasos.

"Tiene 14 años y ha vivido en un teatro. su madre es periodista y productora y es lo que ha mamado desde pequeña. Además, se le da muy bien, es una niña muy divertida", contó en 2021 en una entrevista con Divinity. "Quiere ser actriz de musicales y ya veremos lo que pasa, pero lo que está claro es que lo bueno de este mundo es que tiene muchas posibilidades, no solo como primera figura, segunda o cuarta, sino que alrededor de este trabajo hay muchas cosas muy bonitas".

Al borde de la quiebra y problemas con Hacienda

No todo en la vida de Carlos Latre ha sido un éxito ya que el humorista ha tenido que superar numerosos baches, tal como contó en Rivera y amigos, la sección de entrevistas de Fran Rivera en Espejo Público: "Es necesario para triunfar bajar a los infiernos. Tuve la suerte de arruinarme al poco de salir de Crónicas Marcianas y tener que reinventarme otra vez".

"Había ganado muchísimo dinero y produje El mundo de Chema, una serie que me arruinó. Perdí todo mi dinero y me quedé tieso como un palo", corroboró el cómico en el programa Liarla Pardo, en laSexta.

Eso fue en 2006 y Latre consiguió después reponerse. Sin embargo, en 2015, volvió a sufrir otro serio problema económico, esta vez con Hacienda. Fue ahí cuando se separó de su mujer.

"Lo único que ha ocurrido es que hubo un cambio de criterios en la Administración y, al igual que tuvieron que hacer otros compañeros de profesión, estamos arreglando la situación. Por tanto, ni tengo problemas ni paso por un momento de dificultad tributaria", aclaró públicamente el imitador.

Un robo y una estafa

En medio de todo esto, en 2013, tuvo que interponer una denuncia tras un robo sufrido en la casa familiar, donde vivía con su mujer y su hija.

El famoso cómico interpuso una denuncia a la asistenta que trabajaba en la vivienda, quien fue la responsable de llevarse objetos de gran valor sentimental y económico, aprovechando una fuga de agua que desalojó a la familia durante un mes: “Imagina lo que me encontré cuando abrí la puerta. ¡Aquello parecía Jumanji!.Todo quedó absolutamente destrozado. Todo. Estuvimos un año entero de obras y en ese trasiego de gente fue cuando sucedió todo. Tuvimos que mudarnos a otro lugar. Este tipo de cosas te hacen estar más alerta”, dijo el humorista.

En octubre de 2021, Carlos Latre también denunció mediante sus redes sociales que había sido víctima de una estafa, al descubrir que su imagen estaba siendo utilizada para vender unas supuestas pastillas para adelgazar.

"Hoy quiero denunciar públicamente a los estafadores y mentirosos que han publicado esta información. La entrevista es falsa. Las fotos son robadas de mis redes sociales y publicaciones. La empresa es una estafa. Y, evidentemente, es todo una mentira", aclaró.

En su denuncia, Latre no solo aclaró que su método personal para adelgazar estaba basado en dieta sana, ejercicio y supervisión médica, sino que pidió el cese de engaños y malos usos de la comunicación, solidarizándose así con otro conocido actor español, Santiago Segura, quien también fue víctima de estas publicaciones engañosas.

Cómo consiguió pasar de 117 a 80 kilos

Carlos Latre llegó a pesar hasta 117 kilos, que logró reducir gracias al deporte y la dieta equilibrada.

"Me los quité por salud, porque me vi en un vídeo unos andares de persona obesa y yo no quería estar así", reconoció en 2018. En ese momento, con 40 años, la bácula ya le marcaba 80 kilos:"Tiene que haber momentos para todos. Momentos para tomar salchichas, porque me apasionan, pero al día siguiente toca ensalada y deporte".

El cambio de peso de Carlos Latre fue en 2015. Él mismo lo compartió en redes con el siguiente mensaje: "Como hemos cambiado...SI QUIERES PUEDES... No pain no gain ...tu único límite eres tú... Y seguimos...;))"

Su imitación más polémica

No se puede hablar de Carlos Latre sin hablar de sus famoasas imitaciones.

Con más de 600 personajes en su amplio repertorio, en los últimos años Latre se ha dedicado a imitar a muchos políticos. Unas imitaciones que parece ser que triunfan ya que, hasta Carmen Calvo le envió a Latre una felicitación cuando el humorista la imitó en El Hormiguero. “Me dijo que era necesario el humor en estos tiempos”, desveló públicamente Carlos, a quien le consta que en la Casa Real gustan mucho sus imitaciones.

Una de las imitaciones polémicas que ha realizado Latre en el programa de Pablo Motos ha sido la de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya que muchos han criticado al humorista por burlarse del acento andaluz. A su vez, el cómico siempre ha negado este extremo.