Cuando la censura toca a la musica: En OT 'no les cabe' la canción original de Becky G

'Mayores' acumula más de 518 millones de visitas en YouTube, pero el contenido sexual de su letra parece que incomodó a nivel interno en TVE y en lugar de decir: "A mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca, los besos que quiera darme y que me vuelva loca", Becky G tuvo que cambiarlo por: "A mí me gustan más grandes, que con un beso en la boca me haga volar en el aire y que me vuelva loca".

Los que no caben en sí de perplejidad son los miles de fans de la cantante en nuestro país, que esperaban ansiosos el momento de la actuación, y que no podían dan crédito a que hubiese sido censurada, en medio de la polémica que sacude a la casa.

Becky G, invitada en la primera gala de OT / Twitter

Aquí puedes escuchar la canción original de 'Mayores' de Becky G:

Y estos son algunos de los comentarios de muchos de los espectadores, pero también de muchos fans en otros países que se han ido enterando de lo sucedido: