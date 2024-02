¿Cuándo es la última gala de OT? Lo que queda para el final del programa

Operación Triunfo 2023 está a punto de enfilar su recta final.

Los concursantes llevan desde el 20 noviembre de 2023 en la Academia de OT, situada en Tarrasa, aprendiendo con los profesores, sorprendiendo a los espectadores, y luchando gala tras gala por continuar una semana más en el concurso musical.

Pero el tiempo vuela, y el programa está a un tris de llegar a su fin: quedan tres galas para conocer al ganador o ganadora de Operación Triunfo que, por el momento, podrían ser Juanjo, Martin, Naiara, Ruslana, Bea oPaul, además de uno de los dos nominados Chiara y Lucas, que se sumará a la lista de posibles finalistas tras la expulsión.

Durante gala 10, celebrada el 5 de febrero, se escogerán los tres primeros finalistas: dos por parte del jurado y uno por parte de los profesores; y el lunes 12 de febrero los otros tres, uno el jurado, uno los profes y otro los seguidores del programa. La gran final se disputará el lunes 19 de febrero.

A poco menos de tres semanas del final del programa, Noemí Galera, directora de la Academia, ha publicado un post en X con una reflexión de cara a las últimas semanas de programa.

"Quedan 20 días para acabar esta edición. Os pediría a todxs que disfrutarais de lo que queda y nos dejarais trabajar con tranquilidad. El pgm no tiene favoritxs. Os puedo asegurar que nos da igual quién gane, eso lo debéis decidir vosotrxs votando. Insultar a los concursantes no lleva nada bueno y no quiero imaginar qué pensarán cuando salgan y lean todo lo que hay sobre ellxs en las redes. No merecen este ambiente enrarecido. Merecen cariño y respeto. Gracias", ha escrito en su perfil.

¡Empieza la cuenta atrás!