¿Cuántos años tenía Penélope Cruz cuando rodó 'Belle Époque'? Así fueron sus inicios en el cine español

No hay duda cuando hablamos de Penélope Cruz como una de las actrices españolas más importantes de la historia. La intérprete lleva triunfando en nuestras pantallas durante más de 30 años y ha logrado lo que muy pocas consiguen: el reconocimiento internacional y ser galardonada con un Premio Oscar a Mejor Actriz de Reparto.

Tres décadas después de sus primeros pasos en el cine, la española vuelve a demostrar su destreza con nueva nominación al Oscar por Madres paralelas. Sin embargo, para entender este éxito, también hace falta revivir sus inicios, y eso es lo que ha hecho Jordi Évole.

Este domingo 27 de marzo, la actriz volverá a verse las caras con sus excompañeras de reparto en Belle Époque en el programa especial de Lo de Évole, donde han repasado el alcance internacional de la película de Fernando Trueba cuando se cumplen 30 años del Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa que obtuvo la cinta en 1992.

¿Cuántos años tenía Penélope Cruz en 'Belle Époque'?

Acompañada de Maribel Verdú, Ariadna Gil, Miriam Díaz-Aroca y Fernando Trueba, la actriz ha recordado lo que supuso el éxito de la película para su carrera como actriz cuando apenas acababa de empezar su trayectoria.

Belle Époque fue la segunda película en la que participó Penélope Cruz, tras su primer papel en Jamón, jamón, donde coincidió con su ahora marido, Javier Bardem.

"¿Has vuelto a ver el casting?", le ha preguntado Jordi Évole a una sorprendida Penélope Cruz que no podía creerse lo que estaba sucediendo. "No me digas que tienes eso porque me da algo...", respondía la actriz, que junto con sus compañeras se mostraba completamente avergonzada al ver sus primeros pasos en el mundo del cine.

En este filme de Trueba, la actriz da vida a Luz, una de las hermosas hijas de Fernando Fernán Gómez de la que queda prendado el joven Jorge Sanz. Un personaje perfecto que sirvió para que la propia Penélope Cruz diera rienda suelta a toda su inocencia y también sensualidad, dejando embelesada a la audiencia española.

Y es que, por aquel entonces, la reconocida actriz española tan solo tenía 18 años, aunque ya se había convertido en una promesa del cine español.