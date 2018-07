Diana Navarro gana la tercera gala de 'Tu Cara Me Suena' con una gran imitación a Aretha Franklin

GALA 3

Diana Navarro no se vistió con sus mejores galas pero eso no fue un impedimento para darlo todo en el escenario de Tu Cara Me Suena, donde se coronó como la ganadora de la tercera gala de la sexta edición del talent show de Antena 3. La cantante imitó a Aretha Franklin con su mítico tema Think y consiguió dejar al jurado con la boca abierta.