Qué es verdad y qué no sobre la vida de Bob Dylan en 'A Complete Unknown'

Las películas que retratan la vida de grandes celebridades siempre se construyen entre lo documental y la ficción, y el biopic de Bob Dylan no es una excepción. A Complete Unknown (James Mangold, Estados Unidos, 2024), protagonizada por Timothée Chalamet, narra el inicio de la carrera del músico estadounidense durante los años 60, desde su llegada a Nueva York como una revelación del folk hasta su conflictiva actuación con guitarra eléctrica en 1965 en el Newport Folk Festival.

Para esclarecer qué es real y qué no, Variety ha consultado a tres expertos en la vida de Dylan: Elijah Wald, autor del libro Dylan Goes Electric! (2015) en el que se inspira la película, el también escritor David Browne y Ian Grant, copresentador de dos pódcast sobre la vida del cantante. A partir de sus respuestas, comprobamos qué acontecimientos son verdad o cuáles son ficción en A Complete Unknown.

¿Cómo fue la llegada de Bob Dylan a Nueva York y sus comienzos en la música?

En la película, Dylan llega a Nueva York para iniciar su trayectoria como artista, algo que consigue en apenas unas horas. "Literalmente, en el primer edificio en el que entra en toda la ciudad, Dave Van Ronk se le acerca y empieza a hablar con él, y dos horas más tarde está en Nueva Jersey y conoce a Woody Guthrie y Pete Seeger, todo ello en unas seis horas desde su llegada a Nueva York. Eso me hizo poner los ojos en blanco un poco", critica Grant.

Por su parte, Browne echa de menos la aparición de figuras importantes en este período, como Phil Ochs, Tom Paxton, Len Chandler, Carolyn Hester o Terri Thal, el primer representante del músico. "Obviamente, uno no puede hacer espacio para todos ellos en una película como esta, pero sin más de esos personajes, no tenemos una idea tan clara de lo disruptivo que fue Dylan en el Village, y no solo a nivel nacional", explica el escritor.

¿Qué hay de real en Sylvie, el personaje relacionado con Suze Rotolo?

Bob Dylan mantuvo una relación amorosa con Suze Rotolo entre los años 1961 y 1964, durante los cuales la mujer introdujo al cantante en la protesta social. Sin embargo, en la película le cambiaron el nombre por Sylvie. Sí es cierto que se conocieron durante un concierto de Riverside Church Folk.

"Suze está retratada con precisión como una artista y creativa, y alguien que profundizó en su interés por la política, pero también expandió su amor por la literatura y fue un vínculo vital en la cadena entre él y la cultura del Village en general, algo que no se describe lo suficiente", opina Browne. "La forma en que ella comienza a preguntarse sobre él, su misterioso pasado y el impacto de su fama se siente fiel".

Joan Báez, entre lo real y la ficción

La cantante Joan Báez y Bob Dylan se conocieron en 1961, cuando ella ya era considerada la "reina del folk". Sin embargo, no es verdad que Dylan insultara a Báez en un club folk durante su primer encuentro. A partir de entonces, cantaron juntos varias veces sobre el escenario —una de ellas en el Newport Folk Festival 1963—, algo que provocó que la prensa rumoreara sobre una posible relación romántica entre ellos.

Mónica Barbaro es Joan Baez en 'A complete unknow' | Disney

Sobre la pelea entre ellos en 1965 durante el concierto en Philharmonic Hall provocada porque él no quería cantar sus viejas canciones, Grant dice: "La dinámica de la relación, creo, entre él y Joan es una de las mejores partes de esa actuación. Es una escena bien dibujada". Por su parte, Rolling Stone niega que la discusión fuese real: "Es verdad que esta gira llegó en un momento muy difícil en su relación y Dylan, de hecho, no tenía ningún interés en cantar Blowin' in the Wind en ese momento, pero la disputa en el escenario es ficción".

¿Qué se sabe del lío amoroso entre Bob Dylan, Joan Báez y Suze Rotolo?

Según Variety, no es cierto que existiera un triángulo amoroso entre Dylan, Báez y Rotolo, o al menos no tal y como plantea la película. Del mismo modo, el segundo encuentro entre Dylan y Baéz —infidelidad incluida— en 1962 sería falso: "Dylan estaba más obsesionado con la hermana menor de Báez, Mimi, cuando se conocieron por segunda vez. Dylan y Baez tuvieron un breve romance, pero no comenzó hasta mucho después", asegura Rolling Stone.

Sin embargo, es cierto que Dylan y Báez mantuvieron una relación sentimental durante unos dos años hasta 1965: "Bob Dylan me rompió el corazón, fue devastador", dijo la cantante en su documental Joan Baez: I Am a Noise (2023).

Elle Fanning y Timothée Chalamet son Suze Rotolo y Bob Dylan en 'A Complete Unknown' | Walt Disney Pictures

Por otro lado, se sabe que Suze Rotolo no asistió al Newport Folk Festival 1965 porque su relación con el músico ya se había roto. "Me pareció extraño que en la película Bob y 'Sylvie' se reunieran justo antes de Newport 1965 y que viajaran juntos hasta allí en su motocicleta", explica Browne. "En la vida real, Dylan y Rotolo ya se habían separado como pareja. Eso parecía más bien una invención de Hollywood, y supongo que también ayudó a dar forma y resolver el enredo". Ese año, Dylan tampoco cantó con Báez en el festival: su dueto It Ain't Me, Babe ocurrió en Newport 1964.

¿Es cierto que Bob Dylan y Pete Seeger eran amigos?

La historia de A Complete Unknown se articula sobre la amistad entre Bob Dylan y el músico Pete Seeger, sobre todo en lo relacionado con el conflicto entre el folk y el rock. Sin embargo, en la vida real no eran tan cercanos: "Hicieron que funcionara dramáticamente como una amistad personal más de lo que era en realidad. Pero creo que eso funcionó muy bien", opina Wald. Además, no es cierto que Dylan durmiera en casa de Seeger durante su primera noche en Nueva York.

¿Bob Dylan y Johnny Cash se escribían cartas?

Es verdad que Bob Dylan y el también cantante Johnny Cash se enviaban cartas y que se les podía considerar amigos por correspondencia. "Las escenas en el avión en las que se escriben cartas son, de hecho, citas directas de sus cartas", explica Wald.

¿Cómo de fiel es la actuación de Bob Dylan en el Newport Folk Festival 1965?

Dylan dio el salto a la fama como un músico folk, por eso su actuación con instrumentos eléctricos en el Newport Folk Festival 1965 fue tan polémica. Se sabe que varias personas entre los 17.000 asistentes abuchearon al cantante, aunque no es cierto que nadie le gritara "¡Judas!". Al menos, no en ese contexto: sí ocurrió un año más tarde, en un concierto en Mánchester en 1966.

Bob Dylan en su polémica actuación con guitarra eléctrica en el Newport Folk Festival 1965 | Getty Images

En la película, las escenas para representar el enfado del público están "un poco exageradas", opina Browne. "Dependiendo de dónde estuvieras, estoy seguro de que había gente que abucheaba, gente que vitoreaba, gente que oía un poco de ambas cosas, gente que pensaba que todo el mundo estaba confundido...", explica Wald, que añade: "Había mucha gente que estaba molesta en el momento y muy rápidamente se enamoró de las cosas eléctricas".