El equipo de 'Zapeando' celebra su quinto aniversario con una divertida parodia de los Jackson 5

'Ya son five': el espectacular videoclip de Zapeando para celebrar sus cinco años / laSexta.com

Zapeando ha cumplido cinco años y lo ha celebrado por todo lo alto en La Sexta.

Frank Blanco, Cristina Pedroche, Anna Simon, Miki Nadal, Quique Peinado y Ana Morgade se han transformado en los Jackson 5 porque "Ya son... five".

El presentador y los colaboradores han versionado el éxito Blame it on the boogie para recordar los grandes momentos de estos 1.249 programas.