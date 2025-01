Quién es Beltrán Iraburu, el Gaspar guaperas que conquista la Cabalgata de Reyes Magos en Madrid

Cabalgata de Reyes Magos 2022 en Madrid. De repente, aparece en pantalla el rostro de Gaspar y las redes sociales se llenan de mensajes sobre su buena apariencia. Pronto, los usuarios identifican al hombre: se trata de Beltrán Iraburu, un actor y cantante lírico de Pamplona.

Aquel año, el intérprete pasó de registrar 2600 seguidores en su cuenta de Instagram a tener más de 48.000, tal y como señaló Anto Garzia. Tres años después, ahora son 67.7000 los seguidores que tiene en su perfil social gracias a sus consecutivas apariciones en la Cabalgata de Reyes Magos de Madrid, incluida la de 2025, ya que Beltrán Iraburu vuelve a subirse a la carroza este año.

"Es precioso, una de las cosas más bonitas que me han pasado es hacer la cabalgata", cuenta en una reciente entrevista para Shangay. "Ves la ilusión que despiertas y sin hacer casi nada. Es tanta felicidad como hacer una obra de teatro, pero multiplicado por mil, pero de la misma manera que recibes muchísimo del público también quieres hacerlo bien. Ya cuando ponen las luces de Navidad, se me pone la carne de gallina. Me da mucha ilusión, pero también me pongo muy nervioso", reconoce.

Quién es Beltrán Iraburu

Beltrán Iraburu es un actor y cantante lírico pamplonés de 48 años que actualmente forma parte del Coro Titular del Teatro Real como barítono-bajo. Comenzó su carrera con apenas once años en el Conservatorio Pablo Sarasate con estudios de canto y piano para cumplir su sueño: vivir de estar encima de un escenario y de cantar para el mundo.

Y lo ha conseguido, pero antes ha tenido que formarse mucho. Después de diplomarse en Geografía e Historia en la Universidad de Navarra, obtuvo la Licenciatura en Musicología en la Universidad de Valladolid.

En 1998 se muda a Milán para estudiar canto y repertorio lírico durante cuatro años con el maestro Anatoly Goussev, así como interpretación con Marco Migliara. En el 2002 regresa a España, interpretando papeles como Samuel (Un Ballo in Machera) o Don Diego (El huésped del Sevillano).

En 2009 se marcha a París para interpretar a Masetto (Don Giovanni), adentrándose también en la zarzuela con Don Hilarión (La verbena de la Paloma).

"Me sirvió para hacer muchos contactos", contó Beltrán Iraburu a El Mundo en 2023 sobre su viralización tras la Cabalgata de Reyes Magos. "Para un actor, cualquier publicidad es poca y me llamaron de todas partes. Incluida la televisión, pero no me interesaba. He dicho 'no' a participar en realities porque, sinceramente, no me hacía falta. Tenía trabajo. Pude encauzarlo a lo que yo quería hacer", dijo. Y eso sigue haciendo.