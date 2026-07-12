¿Quiénes son los finalistas de 'Tu cara me suena 13'?

Tu cara me suena 13 llega a su fin. La gran final de la edición se celebrará en directo el viernes 17 de julio, en la que los finalistas lucharán por ese primer puesto con las imitaciones escogidas por ellos mismos.

Tras meses de retos semanales, finalmente han sido cinco participantes quienes se han colado en la última gala del concurso presentado por Manel Fuentes. Te contamos quiénes se baten el ansiado podio del programa de Antena 3:

J KBELLO

J Kbello ha firmado uno de los recorridos más brillantes de Tu cara me suena 13, acumulando cinco victorias y demostrando una gran versatilidad. Entre sus actuaciones más recordadas destacan su poderosa recreación de Steven Tyler (Aerosmith), su elegante transformación en Elvis Presley, el espectacular número junto a Nia recreando el show de Bruno Mars y Beyoncé... Por estas y más actuaciones el finalista parte como favorito para ganar la edición.

MARÍA PARRADO

María Parrado ha sido una de las grandes revelaciones de Tu cara me suena 13, destacando por su potente voz. Entre sus actuaciones más aplaudidas sobresale su imitación de Rosalía, que le valió el pleno de puntos del jurado y del público, pero también su transformación en Céline Dion y su recreación de Ana Mena, con la que ganó la primera gala de la edición. También dejó sorprendido al jurado al imitar a Pastora Soler, lo que le valió el pase a la final del concurso.

CRISTINA CASTAÑO

Cristina Castaño ha protagonizado algunas de las actuaciones más elegantes y teatrales de Tu cara me suena 13, sacando partido a su experiencia como actriz y cantante de musicales. Entre sus imitaciones más destacadas sobresalen su emocionante interpretación de Florence Welch, su delicada recreación de Dulce Pontes cantando en gallego, su transformación en Ana Belén y su victoria como Norma Duval.

MARTÍN SAVI

Martín Savi ha sido el descubrimiento del concurso. Entre sus actuaciones más recordadas sobresalen su espectacular imitación de Adele, con la que consiguió su primera victoria gracias a la máxima puntuación del jurado y del público; su emocionante transformación en Madonna; su caracterización de Luis Miguel y su interpretación de Freddie Mercury, muy aplaudida por el público pese a la disparidad de las valoraciones del jurado.

PAULA KOOPS

Paula Koops ha destacado en Tu cara me suena 13 por su frescura. Entre sus actuaciones más celebradas se encuentra su imitación de Miley Cyrus, su transformación en Olivia Rodrigo, su recreación de Amy Winehouse y su actuación como Leire Martínez.