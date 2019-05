Estos son los países clasificados en la segunda semifinal de Eurovisión 2019

Ya estamos a las puertas de la gran final del Festival de Eurovisión 2019, que se celebrará el 18 de mayo en Tel Aviv, Israel.

Tras la primera semifinal, ya ha tenido lugar la segunda, donde diez países se han clasificado para competir con los Big Five (Francia, Italia, España, Reino Unido y Alemania), los que más aportan económicamente a la Unión Europea de Radiodifusión, la organizadora del certamen.

La segunda semifinal de la 64ª edición del Festival de la canción se ha celebrado el jueves 16 de mayo, han participado dieciocho países y vamos a repasar sus actuaciones.

Los países que se participarán en la final son: Azerbaiyán, Albania, Dinamarca, Macedonia, Malta, Noruega, Países Bajos, Rusia, Suecia y Suiza.

Armenia

Srbuk representará con su tema 'Walking Out' al país durante la segunda semifinal del festival. Su canción ha sido la elegida de entre 300 propuestas nacionales que se presentaron a la preselección. La cantante tiene 24 años y mezcla estilos de pop y soul en un tema compuesto íntegramente en inglés y escrito por Garik Papoyan y Lost Capital.

Austria

La artista que pretende conseguir el tercer micrófono de cristal para Austria es Pænda. A sus 31 años ha dejado una repercusión importante en el panorama musical austriaco con sus álbumes Evolution I y Evolution II. Su tema, 'Limits', tiene un estilo pop electrónico fiel a la cantante. Este año la presión que tiene la artista es enorme: en Lisboa 2018 Cesar Sampson consiguió la tercera posición y en 2014 el país se erigió ganador con 'Rise Like a Phoenix', de Conchita Wurst.

Albania

Con una balada impregnada de una letra reivindicativa sobre la crisis migratoria, Jonida Maliqi presenta 'Ktheju tokës'. La artista se ha proclamado ganadora del Festival i Këngës, el concurso que ha servido como preselección albanesa. Es conocida en el país por su participación en los programas televisivos 'La voz' y 'Dancing with the stars' como presentadora.

Azerbaiyán

La televisión azerí se ha decantado por el cantante Chingiz Mustafayev y su canción 'Truth'. Algunas casas de apuestas sitúan al concursante en las posiciones más altas y como favorito indiscutible del festival. Su tema tiene un estilo electrónico y un ritmo bailable similar al flamenco que, sin duda, animará a los espectadores de la gala.

Croacia

El representante croata es Roko Blažević y solo tiene 17 años. Desde los 12 años lleva formándose en la música y toca el piano desde su niñez. En esta edición presentará 'The Dream', el tema que ha conseguido la máxima puntuación del jurado y del televoto para representar a Croacia en Eurovisión. Uno de los elementos de atrezzo que destacarán en la actuación son unas alas de plumas que el artista llevará a su espalda.

Dinamarca

Leonora lleva a Tel Aviv una motivadora canción en cuatro idiomas: danés, francés inglés y alemán. Su tema es un canto al amor y a la belleza de la vida que a más de uno levantará el ánimo. 'Love is forever' es el tema por el que apuesta el país nórdico, que lleva dos años sin clasificarse a la final. Será la primera vez en 21 años que el país usa su idioma oficial como letra en sus canciones concursantes.

Irlanda

Después de quedar tercera en 'La Voz' de Irlanda, Sarah McTernan viaja a Tel Aviv para ponerle voz a '22', un tema compuesto por Janieck, Marcia "Misha" Sondeijker y Roulsen. McTernan toca multitud de instrumentos como la guitarra, el piano, el violín y la flauta. El pasado año compitió por representar a San marino en la edición de Lisboa 2018 pero su actuación no le valió el pase al certamen.

Lituania

Este año Lituania se ha decantado por una balada romántica para Eurovisión 2019. Jurijus, que ya participó como vocalista de apoyo del representante lituano Andrius Pojavis en 2013 y como corista de Vaid Baumila y Monika Linkyte en 2015, ahora da el paso para demostrar que él mismo puede defender a su país en el festival.

Letonia

El grupo Carousel representará con su tema indie 'That night' al país balcánico. La banda comenzó como un dúo integrado por Sabine Zuga y Maris Vasielevsky que solo versionaba canciones de otros artistas. En 2018 empezaron a componer canciones propias y ampliaron el grupo con Stanislav Judins al contrabajo y Mareks Logins a la batería. El cuarteto luchará por conseguir una buena posición después de unos resultados desastrosos en ediciones anteriores.

Malta

Michela Pace apenas tiene 18 años y ya cosecha éxitos en su país natal. Quedó en primera posición en el programa televisivo de 'Factor X' y, ahora, su tema elegido para Eurovisión, 'Chamaleon', sitúa al país como top 10 en algunas casas de apuestas.

Macedonia

Es la cuarta vez que Tamara Todevska acude al festival de Eurovisión. En 2014, su hermana Tijana Dapcevic representó al país y ella hizo de apoyo vocal. También fue corista en 2004 y cuatro años más tarde concursó junto a Vrčak y Adrijan, cantando la canción 'Let me love you'. En esta ocasión, Todevska nos trae 'Proud', una canción de ritmo lento que calará en lo más hondo de los espectadores.

Moldavia

La cantante Anna Odobescu y su tema 'Stay' estaban destinados a representar a Moldavia en esta edición. En 2018 intentó ser la candidata del país pero quedo quinta en la clasificación. Ahora que tiene la oportunidad de demostrar su potencial luchará por mantener el espíritu ganador que tiene Moldavia en el certamen. De sus diez canciones en el festival, cuatro han terminado entre los 10 primeros lugares.

Noruega

KEiiNO, el grupo noruego-lapón integrado por Fred Buljo, Alexandra Rotan y Tom Hugo, ha viajado a Tel Aviv para competir en la segunda semifinal de Eurovisión 2019 con su tema 'Spirit in the Sky'. La letra de la canción es un canto a la lucha por la igualdad de derechos, independientemente de la raza o la orientación sexual.

Países Bajos

Duncan Laurence es el favorito a ganar el festival de Eurovisión 2019, o al menos es lo que dicen las casas de apuestas. 'Arcade' es un tema intimista y de ritmo pausado que sin duda no dejará indiferente al público.

Rumania

Ester Peony es la representante de Rumanía con la canción 'On a Sunday'. Hasta el momento ya ha publicado varios singles que le han valido un buen reconocimiento en su país. Con una canción que mezcla sonidos de percusión y guitarra junto con una atmósfera oscura y mística luchará por alzarse con el triunfo o, al menos, por pasar a la gran final.

Rusia

Rusia parte como otro de los países favoritos a ganar en el festival. El artista Sergey Lazarev ocupa el número dos en la mayoría de predicciones. Es la segunda vez que el país confía en el cantante para ir a Eurovisión, después de que en 2016 quedara en tercer puesto. 'You are the only one' es una balada escrita por Sharon Vaughn y Dimitris Kontopoulos que, según los internautas, pone la piel de gallina.

Suecia

Se podría decir que este es el año de John Lundvik, elegido por Suecia para representar al país en Eurovisión 2019. Además de cantar 'Too late for love', su tema estrella, participa como coautor de la canción de Reino Unido, 'Bigger than Us'.

Suiza

Luca Hänni es el elegido para representar a Suiza en esta edición con el tema 'She Got Me', elegido de manera interna por la televisión pública del país. Hänni no es ningún novato en los concursos. Con tan solo 12 años se alzó con la victoria del 'Deutschland sucht den Superstar', la versión alemana de 'Pop Idol'. Su primer single fue número 1 en las listas de éxitos de países como Alemania y Austria.