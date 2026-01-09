¿Eva Soriano disfrazada en 'laSexta Noche' o Yélamo en 'Cuerpos especiales'? Así es la apuesta de los presentadores en 'Pasapalabra' | ANTENA 3

Eva Soriano vuelve a la carga con las apuestas desde Pasapalabra. Hace unos meses se retaba con Nacho García y acabaron los dos disfrazados en Cuerpos especiales, y ahora su rival es el presentador José Yélamo.

Ambos son concursantes de la sexta edición de El Desafío y ahora invitados del concurso más famoso de Antena 3. Y como a la cómica no hay algo que le guste más que la competición, ha desafiado al presentador de laSexta Noche.

Soriano lleva dos programas de Pasapalabra perdiendo contra Yélamo en la Pista Musical, pero a falta de una oportunidad, la humorista se lo juega todo con su contrincante a 'doble o nada'. "El que pierda tiene que ir al programa de otro disfrazado", ha expuesto sobre la mesa la catalana, provocando las risas de todo el plató.

"Tendrías que venir de Revilla", le ha señalado el presentador de laSexta Noche. Y Eva ha sido clara: "Si yo pierdo tengo que ir al tuyo disfrazada de lo que tú quieras, y si tú pierdes tienes que venir al mío disfrazado de lo que yo quiera".

El conductor de laSexta Noche ha aceptado el reto, pero le ha señalado a su compañera que ella juega "con ventaja": "Es un poco más difícil que vengas tú al mío disfrazada". "¡Nunca digas nunca!", ha defendido Eva Soriano.

Este viernes, 9 de enero, tendremos la resolución de la apuesta. ¿Veremos a Yélamo disfrazado en Cuerpos especiales, o a Eva en laSexta Noche?