Florentino Fernández, envuelto en lágrimas tras terminar la prueba de apnea en 'El Desafío'

Florentino Fernández no ha podido aguantar las lágrimas tras terminar la prueba de apnea en El Desafío. El comediante no ha parado de llorar tras salir del agua y superar el reto con una marca de 3:30 minutos, entrando en el top 10 de mejores apneas de la historia del programa.

Durante sus últimos segundos de inmersión ha comenzado el sufrimiento del concursante, negando con la cabeza que puediese continuar mientras estaba sumergido bajo el agua, pero con el apoyo de su coach ha conseguido aguantar.

"Es muy complicado. Yo no estoy hecho para esto, yo estoy hecho para ser un elefante, un oso, estar disfrutando de la miel, del hedonismo, del sofá, pero yo pelear no puedo pelear, no estoy hecho para pelear", ha asegurado tras terminar la prueba.

Gracias a su fuerza y su valentía, Florentino ha sido el ganador de este programa, en el que ha conseguido un total de 9.500 euros para la tarjeta OpenBank que ha donado a Jugaterapia.