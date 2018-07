Fran Dieli revoluciona 'Tu Cara Me Suena' como Ricky Martin y su 'Vente pa' ca'

En la undécima gala de Tu Cara Me Suena , Fran Dieli ha mostrado su lado más latino y, vestido completamente de blanco, ha montado una fiesta en el plató como Ricky Martin . Al ritmo del éxito Vente pa'cá, el concursante ha llenado de energía y buen rollo el talent show de Antena 3 .

En el momento de las valoraciones, Chenoa le ha pedido a Fran Dieli que repita el movimiento de caderas y el cantante no ha podido rechazar la petición. Pero, como ocurre siempre en Tu Cara Me Suena, al final Àngel Llàcer y Lolita también se han lanzado a imitar el paso de baile… ¡Y qué locura!