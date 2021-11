Gemma Whelan, actriz de 'Juego de Tronos', asegura que las escenas de sexo eran "un frenético desastre"

Gemma Whelan era Yara Greyjoy en Juego de Tronos. La actriz, que se metía en la piel de la Dama de las Islas del Hierro, interpretaba a una joven guerrera en la exitosa serie de HBO. Aunque no formaba parte del elenco principal, su personaje sí tuvo relevancia y protagonismo.

Sin embargo, no todo era coser y cantar en el set de rodaje. La joven ha charlado con franqueza de las dificultades que pasó durante las escenas de sexo, unos momentos íntimos que en un principio no supo cómo afrontar.

Whelan no se refiere al ambiente de trabajo. De hecho, asegura que el equipo fue excelente, no solo a la hora de confirmar el consentimiento de los actores, a los que cuidaron y protegieron, sino que en todo momento estaban pendientes de lo que los intérpretes pudiesen necesitar. La actriz hace referencia a las escasas instrucciones por parte de la dirección, que no concretaba a la hora de ordenar qué debía hacer o no hacer el actor delante de la cámara.

Gemma Whelan // HBO

"Solían decir simplemente: '¡Cuando gritamos acción, adelante!' Y podría ser una especie de desastre frenético", dijo la actriz, de 40 años, en una entrevista con The Guardian. Suerte que entre los intérpretes siempre hubiese buena comunicación antes de llevar a cabo la escena. "Pero entre los actores siempre hubo un instinto de comunicarse entre sí", explicó.

"Hubo una escena en un burdel con una mujer y ella estaba tan expuesta que hablamos juntas sobre dónde estaría la cámara y con qué perfil estaba contenta. Un director podría decir: "¡Muerde un poco las tetas, luego dale una palmada en el trasero y listo!" Pero yo siempre lo hablo con el otro actor", añadió.