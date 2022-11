La hermana de Lindsay Lohan sale en su película de Navidad: quién es, qué edad tiene y a qué se dedica

Con Navidad de Golpe, Lindsay Lohan regresa al cine después de tres años, sin embargo, su hermana pequeña Aliana también ha participado en la película y ha capturado las miradas del público.

Puede que Aliana Lohan no sea tan conocida como su hermana, aún así, la artista ha logrado éxito como actriz, modelo y cantante.

A la sombra de su hermana

Lindsey y Aliana Lohan siempre han estado muy unidas, por ello, Aliana ha participado en múltiples producciones conocidas de su hermana como Tú a Londres y yo a California, Ponte en mi lugar o Quiero ser superfamosa, sin embargo, mientras Lindsey protagonizaba estas películas, la pequeña Aliana tan solo tenía pequeños papeles como extra.

En 2008, Aliana comentó en Teen Vogue: "Crecí viendo a Lindsey y me hizo querer hacer lo que ella hace. Solo toda la vibra. Estar allí, estar frente a la cámara o en el escenario, con todos escuchándote... es genial cuando la gente te admira."

Ese mismo año tuvo su primera oportunidad de tener un papel protagónico. En Fantasmas a mogollón, una película basada en un libro de R.L. Stine, Aliana interpretó a Tracy Walker, sin embargo, esta producción fue un fracaso al ser estrenada directamente en DVD.

Aliana protagonizó un par más de producciones pequeñas, sin embargo, tras el fracaso de su primer protagónico se centró más en su otro trabajo como modelo.

Con Navidad de Golpe, a Aliana se le han abierto las puertas de par en par para actuar en más producciones.

Cantante muy ligada a la navidad

En 2006, Aliana lanzó el disco navideño Lohan Holiday. El mayor éxito de este disco fue Rockin' Around The Christmas Tree.

Este álbum tiene las apariciones de Lindsay, su madre Dina Lohan y la artista Amy Grant.

Dos años después, en el reality show Living Lohan donde se mostraba la vida de la familia Lohan se mostró que Aliana preparaba un segundo disco. Lanzó como single All the Way round, sin embargo nunca se supo nada más de este disco y en 2009, Aliana anunció que ya no le interesaba más la música.

Diez años después, en 2019, Aliana volvió al mundo de la música con el tema Long Way Down.

Lanzó su último último sencillo, Without you, hace muy poco.

Modelo desde los 3 años

Aliana Lohan comenzó su carrera de modelo en agencia Ford Models a la edad de 3 años por lo que a una temprana edad apareció en campañas para revistas como Vogue Bambini o Rave Girl.

En noviembre de 2006 protagonizó su primera portada. Apareció en la portada de CosmoGirl con su hermana Lindsay.

Desde entonces ha firmado varios contratos de modelaje y está protagonizando campañas de ropa a lo largo de todo el mundo.

Salió con Cody Simpson

En 2018, antes de que Cody Simpson saliera con Miley Cyrus, el nadador salía con la hermana de Lindsey Lohan y aunque tuvieron una discreta relación, no terminaron en buenos términos.

Lindsey Lohan fue la que dio a conocer esta relación a través de un post que rápidamente borró. La actriz escribió: "Cuando te das cuenta que has fallado y te has conformado con mucho menos Cody Simpson. La familia lo es todo, ganaste The Masked Singer, pero perdiste en tu futuro".

Seguiremos atentos a Aliana Lohan y al futuro que se le ha abierto con la película Navidad de Golpe.