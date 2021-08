El homenaje de Marvel a Chadwick Boseman en el aniversario de su muerte: "Nuestro Rey"

Te interesa Scarlett Johansson denuncia a Disney y Marvel por incumplimiento de contrato

Hace un año, el actor Chadwick Boseman nos dejó a los 43 años. El protagonista de Black Panther llevaba varios meses luchando contra un cáncer de colón, enfermedad desconocida fuera de su entorno y que, finalmente, acabó con su vida el pasado 28 de agosto de 2020.

Aunque su papel de T’Challa en el universo de Marvel le otorgó una gran fama entre el público generalista, serían sus dos últimas interpretaciones de su carrera –en Da 5 Bloods y La madre del blues– las que le valdrían sus grandes éxitos como actor. Boseman, sin embargo, jamás pudo recoger el Globo de oro a mejor actor de drama y tampoco supo de su nominación al Óscar a mejor actor en 2021.

El mejor homenaje de Marvel

Ahora, en el aniversario de su muerte, Marvel Studios ha querido homenajear la figura de Chadwick Boseman. Así, la compañía cinematográfica publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter. “Honrando a nuestro amigo, nuestra inspiración y nuestro Rey, Chadwick Boseman“, acompañado de una fotografía del difunto actor.

Sin embargo, el mejor homenaje de la compañía podría ser la secuela de Black Panther, donde los espectadores podrán recordar sin duda al protagonista de la primera entrega. Aunque Boseman nunca llegó al set de Black Panther: Wakanda Forever, sus compañeros de reparto le siguen teniendo en mente a diario.

Lo que no sabemos es si podremos ver al actor estadounidense en la nueva cinta, pues, a pesar de que se sugirió utilizar la tecnología para generar un doble en la computadora –ya se había hecho con actores como Paul Walker o Carrie Fisher–, Marvel Studios descartó tal posibilidad alegando que "solo hay un Chadwick Boseman y ya no está con nosotros". También informaron de que no sería reemplazado por otro actor.

Hollywood recuerda a Chadwick Boseman

El mundo del espectáculo también ha querido dedicarle unos bonitos mensajes al actor en el aniversario de su muerte. Así, los actores y amigos de Chadwick Boseman han homenajeado su vida porque saben que, en algún lugar, sigue con ellos.

Uno de los mensajes más especiales ha sido el de Lupita Nyong’o, amiga y compañera de rodaje en Black Panther. “No sabía que podía echar de menos por igual su risa y su silencio. Pero lo hago, lo hago… a un año de su fallecimiento, el recuerdo de Chadwick Boseman sigue vivo en mí”, detallaba en Instagram, junto a una foto de ambos riéndose.

El también actor Michael B. Jordan, némesis en el universo Marvel y amigo en la vida real de Chadwick Boseman, también ha tenido unas palabras de recuerdo para su compañero. "No pasa ni un día, hermano... te quiero y te echo de menos, pero sé que sigues con nosotros", escribía junto a una imagen de ambos sonriendo.

Fuera del mundo de los superhéroes, la actriz Viola Davis, con la que Boseman trabajó en La madre del blues también ha recordado al actor: "Un día como hoy el año pasado dejaste esta tierra y a nosotros. ¡Te echamos de menos!".