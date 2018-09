John Legend y Ricky Martin ponen ritmo a unos Emmy con 'The Marvelous Mrs. Maisel', 'Juego de Tronos' y 'El asesinato de Versace' como triunfadoras

El número de apertura de la gala de la 70ª Edición de los premios Emmy, "We Solved It", contó con la presencia de John Legend, Ricky Martin, Kate McKinnon, Kenan Thompson, Kristen Bell, Sterling K. Brown, Andy Samberg, RuPaul... y más personajes del conocidísimo programa de la NBC Saturday Night Live. Thompson y McKinnon fueron los encargados de comenzar con la canción con "We solved it. We’ve gotten with the times, diversity is no longer a problem in Hollywood." ("Lo arreglamos. Hemos llegado al momento en que la diversidad ya no es un problema en Hollywood"), medio en broma. Sobre el minuto 2:45 hace su aparición un guapísimo Ricky Martin, y en el 4:50 podemos ver la entrada triunfal del genial Legend:

LAS TRIUNFADORAS DE LA GALA

'Juego de Tronos' se ha hecho con el Emmy a Mejor Drama del año, aunque la noche parecía premiar a la última temporada de 'The Americans', que se hizo con el galardón a Mejor Guión y Mejor Actor, para Matthew Rys. El premio a la serie creada a partir de las novelas de George R. R. Martin ha sido, por tanto, una de las grandes sorpresas de la noche, aunque Peter Dinklage también subió al escenario para recoger el premio a Mejor Actor de Reparto por su papel como Tyrion Lannister. 'Juego de Tronos' consigue ser la serie más premiada del año, si le añadimos las categorías artísticas, con nueve galardones.

George RR Martin a su llegada a los Emmy 2018 / Gtres

Le sigue en cuanto a número de premios 'The Marvelous Mrs. Maisel', la comedia creada por Amy Sherman-Palladino, que con ocho galardones, entre ellos el de Mejor Guión, Mejor Dirección, Mejor Actriz y Mejor Comedia, es la clarísima vencedora en su categoría.

Sarah Paulson entrega el Emmy a una Claire Foy muy emocionada / Gtres

Penélope Cruz se quedó sin Emmy a Mejor Actriz de Reparto por 'American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace', pero el equipo liderado por Ryan Murphy puede estar satisfecho con lo que les ha deparado la 70ª Edición de los Premios Emmy: con 7 galardones, entre los que están el de Mejor Miniserie, Mejor Actor y Mejor Dirección, la serie que ha narrado desde el punto de vista de Andrew Cunanan el asesinato del creador de Versace se ha hecho con todos los premios grandes.

Penélope Cruz como Donatella Versace / Entertainment Weekly

Para el recuerdo queda el emotivo homenaje a, como ella misma se encargó de recordar, la primera dama de la comedia, Betty White, o la improvisada petición de matrimonio por parte de uno de los ganadores de los Emmy, el director de los Oscar, Glenn Glenn Weiss.

play

Será una noche que el equipo de 'El cuento de la criada' querrá olvidar. La serie de Hulu se fue de vacío tras partir como una de las grandes favoritas de la noche. Puedes consultar la lista completa de ganadores aquí.