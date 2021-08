Johnny Depp denuncia que Hollywood le está boicotendo tras ser acusado de maltrato por Amber Heard

"esta parte particular de mi vida ha sido absurda"

Johnny Depp dice ser víctima de un boicot de Hollywood. Lo ha dicho en una entrevista con The Sunday Times, en la que ha asegurado que vive esta situación desde que su exmujer Amber Heard lo denunció por abuso físico y verbal.

El boicot de Hollywood, asegura, empezó hace cinco y está afectando significativamente a su carrera profesional.

El boicot de Hollywood a Johnny Depp

El actor asegura en la entrevista que se puede apreciar en su nueva película, El fotógrafo de Minamata, que, aunque no tiene fecha de estreno, el actor asegura no está recibiendo la suficiente atención y el motivo, siempre según el actor, son los problemas que tiene en su vida personal. Es decir, su vida profesional se está viendo afectada por las acusaciones que Heard hizo en 2016.

Además, Depp denuncia y lamenta que esta situación afecta a mucha gente: "¿Y por qué? ¿Para que Hollywood me boicotee? ¿Un hombre, un actor en una situación desagradable y complicada, a lo largo de los últimos años?".

También asegura que este boicot no es nada en comparación con todo lo que está pasando últimamente: "Es como ser arañado por un gatito comparado a gente que ha sufrido por covid".

Depp, que se casó con Heard en 2015, añade que está intentando avanzar hacia el lado correcto —"Hacia donde tengo que ir para sacar las cosas a la luz"— y ha hablado sobre su caída: “Todo lo que he pasado, lo he pasado. Pero, al final, esta parte particular de mi vida ha sido absurda”.

Agradece el apoyo a sus fans

Pese a su continúa y constante mala racha, Johnny Depp sigue contando con el apoyo de sus fans, a los que ha agradecido que no le hayan dejado de lado.

"Siempre han sido mis empleadores. Compran las entradas, el merchandising, Hacen ricos a todos esos estudios, pero ellos se olvidaron hace tiempo de eso. Yo no", cuenta sobre la crisis personal a la que se enfrenta desde 2016.

Además se ha mostrado "orgulloso de esa gente por lo que intentan decir, que es la verdad". "La verdad que intentan ya que no sale en muchas publicaciones mainstream. Es un camino largo que a veces se vuelve tosco. A veces simplemente estúpido. Pero ellos continúan en el camino conmigo y es por ellos que lucharé. Siempre, hasta el final. Sea el que sea", concluye el intérprete.