Jonathan, un concursante de 'Veo como cantas', se derrumba al acordarse de su abuela

Veo como cantas es un programa muy alegre, cómico y festivo, sin embargo, en el último episodio se vivió un momento muy triste y emotivo a la vez.

El protagonista de esto fue Jonathan, el concursante de esta semana, que llegó al final con mucha tensión acumulada y quiso desahogarse y soltarlo todo.

Así, pidió un momento a Manel Fuentes y, con un tono muy emotivo, dijo: "He estado muy bien acompañado con todos vosotros, pero recientemente he perdido a mi iaia y por eso os he dicho que no he estado solo".

Estas palabras hicieron que le salieran varias lágrimas y aun así añadió: "Ella está conmigo y pase lo que pase esto va para ella".

Todo el plató terminó emocionándose, incluso el presentador, Ruth Lorenzo, Josie y El Monaguillo.

Sin duda este programa de televisión sigue despertando momentos muy emotivos como este.