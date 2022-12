Jordi Cruz se pronuncia muy tajante sobre el polémico mensaje de Patricia Conde

Jordi Cruz ha acudido junto a su novia, la diseñadora brasileña Rebecca Lima, a la despedida de Tricicle. Allí, la prensa no dejó pasar la oportunidad en preguntarle sobre todo el revuelo que ha habido durante los últimos días a raíz de un mensaje de Patricia Conde en redes sociales.

La vallisoletana arremetió contra MasterChef por la enorme presión a la que sometían a sus concursantes, siendo más parecido a un show que a un programa de cocina.

Además, acusó a la productora del programa de apagarle el horno durante una de las pruebas para "desquiciarla" e incluso llegó a afirmar que dos de sus compañeros se drogaban a diario para soportar el estrés a que los sometían.

En la prueba de exteriores justo antes de la final, Patricia se mostró visiblemente agotada mentalmente, algo que Jordi Cruz le reprochó en varias ocasiones calificando de "decepción" el paso de la presentadora por el programa.

En una de las veces que Patricia ha editado su texto en Instagram, suavizó su enfrentamiento con el cocinero: "Yo quiero mucho a Jordi, pero tiene su papel como todos ahí. Es buena gente, solo dice lo que le mandan decir por el pinganillo. Es un juego, no es real" .

Aún así, Cruz se ha mostrado de lo más tajante cuando le han preguntado por la reacción de Conde: "¿Sabes lo que pasa? Que yo no he visto la polémica, he visto un veredicto. Ya está. Hoy chimpún"

De esta manera, el cocinero ha zanjado este revuelo dejando claro que no comparte la opinión de Patricia en ningún momento.