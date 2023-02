Jordi Évole no utilizó el cinturón en su viaje en coche con Estopa: el motivo que justifica la infracción

David y Jose Muñoz se fueron de ruta con Jordi Évole por el desierto de Monegros (Zaragoza) y las cámaras de LoDeÉvole los acomparon para crear un road movie en el que el trío de amigos reflexiona sobre el paso del tiempo, la fama y la familia.

Haciendo una regresión al pasado, los Estopa se subieron a un Ford Scort del año 91, el mismo vehículo que mencionan en el famosísimo tema Por la raja de tu falda. David en el asiento del conductor, Jose de copitolo y Jordi de paquete en la parte trasera. Y tal y como se puede comprobar en las imágenes de la entrevista, el de Cornellá no lleva abrochado el cinturón de seguridad. Algunos usuarios no tardaron en poner el grito en el cielo por esta supuesta infracción, pero nada más lejos de la realidad.

La normativa de España respecto a la seguridad vial obliga desde 1975 a utilizar el cinturón de seguridad en los asientos delanteros, peor para los traseros la norma no entró en vigor hasta 1992. Por lo tanto, los coches fabricados en periodos anteriores a ese año, no tienen por qué incluir este elemento de seguridad en sus asientos. El Ford Scort era del año 91 y simplemente no tenía cinturón de seguridad en la banqueta.

Minutos antes del estreno en televisión, Évole se adelantaba a las críticas y explicaba que no pudo abrocharse el cinturón porque "atrás no había".

La Dirección General de Tráfico no tiene permitido sancionar a los ocupantes de un vehículo que no lleven puesto el cinturón de seguridad porque el automóvil en el que viajen carezca de ellos por su año de fabricación. Además, la DGT no puede obligar tampoco al propietario del vehículo a modificar sus elementos para instalarle esta medida de seguridad.

No solo el año de fabricación del coche ha sido clave para que Jordi Évole evitase incurrir en una infracción. Lo cierto es que el coche no circuló por ninguna vía ni carretera de acceso libre.

El Ford Scort estaba situado encima de una grúa manejada por profesionales -una cámara car- y David Muñoz no conducía de manera real. Era ficción. Solo así se explica además que el músico pudiese tocar la guitarra mientras el coche seguía -supuestamente- circulando.

"No os perdáis el estreno de esta road movie rodada con camera car en circuito cerrado", aseguraron desde la cuenta oficial de Twitter de Atresmedia, donde incluyeron una imagen del citado Ford Scort subido a la grúa.