Lady Gaga reniega de su primer papel como actriz en Los Soprano: "No sabía" // GTRES / HBO

Aunque no tengamos constancia, la carrera cinematográfica de Lady Gaga viene de antes de su salto a la fama como cantante. De hecho, tuvo su primer papel en Los Soprano , una actuación de la que la actriz ha dejado claro que no se siente orgullosa .

Lady Gaga está triunfando en la gran pantalla gracias a su actuación en La Casa Gucci, en la que interpreta a la viuda negra Patrizia Reggiani, que mandó matar a su exmarido, el magnate Maurizio Gucci.

Aunque su primer papel protagonista en el cine llegó de la mano de Bradley Cooper en Ha nacido una estrella, un musical con el que la actriz consiguió sobrecogernos y relanzar su carrera en la gran pantalla, lo cierto. es que Lady Gaga ya tiene mucha experiencia en el mundo de la actuación.

De hecho, la cantante ya había participado previamente en algunas producciones junto a Robert Rodríguez, como Machete Kills o Sin City: una dama por la que matar. También la habíamos podido ver a los mandos de la sexta temporada de American Horror Story, papel por la que la artista estadounidense obtuvo un Globo de oro a mejor actriz en una miniserie.

Lady Gaga en American Horror Story // 20th Television

Sus inicios en la actuación antes de ser famosa

Así, durante este tiempo Gaga ha demostrado que sus dotes como actriz no distan mucho en talento de sus dotes para el canto y su última interpretación, quizá el papel más importante de su carrera hasta ahora, apunta a convertirse en una nueva nominación para la estatuilla de oro. No obstante, para ella no siempre ha sido así.

Lo que muchos no saben es que Lady Gaga se inició mucho antes de su salto a la fama en el mundo cinematográfico, cuando la actriz aún respondía al nombre de Stefani Germanotta y todavía estaba lejos de convertirse en la estrella que es a día de hoy. Sobre este periodo y su relación con la actuación, la cantante ha hablado abiertamente en una entrevista con Entertainment Weekly, donde ha recordado cuál fue su primera aparición en una producción audiovisual.

Fue nada más y nada menos que en Los Soprano, la exitosa serie de HBO, donde Lady Gaga dio sus primeros pasos como actriz cuando tan solo tenía 15 años. Se trataba del papel de un personaje sin acreditar y encarnaba a una alumna del instituto de A.J. Soprano Jr. (Robert Iler) que aparecía riéndose junto a la piscina mientras unos cuantos estudiantes destrozaban la vitrina de trofeos.

Lady Gaga en Los Soprano // HBO

Lady Gaga se arrepiente de su actuación en Los Soprano

Pero, aunque solo tenía un pequeño papel en el episodio 9 de la tercera temporada, emitida en 2001, lo cierto es que Lady Gaga no guarda un buen recuerdo de aquella actuación. Esos pocos segundos en pantalla han conseguido que la cantante reniegue absolutamente de esta primera experiencia como actriz.

“Cuando miro hacia atrás puedo ver exactamente qué hice mal en esa escena. No sabía escucharla. Se supone que tenía que reír y era como, ¿qué?, ¿reír? Ahora me veo y digo ‘¡eso no es una risa de verdad!’”, confesaba la artista estadounidense.

Según ella misma ha señalado, cree que no actuó con la suficiente convicción: “El matiz y ser específico como actriz es algo que puede crecer con el tiempo si estás dispuesta a escuchar de verdad al otro actor con el que trabajas”, explica la artista.

Sin embargo, parece que Gaga ha aprendido bien de esos primeros errores y ahora, 20 años después de su primera actuación, se confirma como una de las actrices más deseadas de los últimos años.