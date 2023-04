Lola Índigo aparece por sorpresa en un casting ficticio para cumplir el sueño de Naroa, una fan de ocho años

La pequeña Naroa es una grandísima fan de Lola Índigo. A sus ocho años, conocerla supondría cumplir su mayor sueño. Así lo transmitió en El Hormiguero, programa que ha querido hacerlo realidad con motivo de la visita de la cantante para promocionar su nuevo disco, El Dragón, el tercero de su carrera.

Fue entonces cuando el equipo del programa puso en marcha un casting ficticio para hacer creer a la pequeña Naroa que se estaba presentando a una prueba. Nada más lejos de la realidad: se trataba de una pequeña trampa para que no descubriese que la cantante estaba esperándola en la sala. No solo la conocería, sino que podría bailar con ella y su equipo.

Después acudir al estudio y responder varias de varias preguntas, la pequeña fan hace una breve demostración de sus inmensas dotes de baile. Hasta la propia Mimi se queda impresionada al verla a través del espejo. "Lo hace súperbien", susurra antes de aparecer por sorpresa.

Sin disimular su euforia, la pequeña Naroa sale disparada nada más verla para darle un gran abrazo. "Fuiste al Hormiguero y dijiste que soñabas con bailar con nosotras", le dice la cantante para intentar calmarla antes de disfrutar de un baile con ella.

Además, Naroa y Lola Índigo han podido encontrarse nuevamente en el programa. Ninguna de las dos pudo contener las lágrimas al volver a ver el vídeo del momento.

"Es que a mi estas cosas me tocan mucho el corazón, porque todavía me cuesta asimilar que haya gente que tenga esa emoción por las cosas que yo hago y es súper bonito. Me impresionó mucho y era como verme a mi hace unos años", aseguró la artista.