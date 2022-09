Lorena Castell come papel de horno por error y confunde la bandera de África: "Perdón"

MasterChef es una carrera de fondo. Aunque pienses que tienes dominadas las cocinas del talent show, cualquier cosa puede pasar cuando una receta se te resiste o los ingredientes te juegan una mala pasada.

Algo así le sucedió al equipo rojo durante la prueba de exteriores del último programa. El caos se apoderó de Lorena Castell, María Escoté, Isabella Junot, Ruth Lorenzo, Daniela Santiago y Patricia Conde.

Su reto consistía en hacer un postre base de manteca de cerdo y pasta filo que tenían que meter en el horno. ¿El problema? Que Escoté y Castell confundieron la pasta filo con el papel de horno y se terminó montando la Mari Morena. Lorena Castell incluso comió papel de horno sin darse cuenta. "Yo probé la pasta y dije 'parece cartón'. Y claro, cuando me di cuenta... Era papel de horno", recuerda en Zapeando. "Lo que me comí fue el papel, había 50 hojas de pasta filo y me comí yo el papel", añade.

Ante el desorden y los malos resultados de la prueba, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera mandaron al equipo rojo a jugarse la expulsión en la prueba final. La permanencia de Lorena Castell en el concurso estaba en duda.

Una vez de vuelta al plató de MasterChef, los aspirantes tuvieron que levantar las cajas que escondían la pista de su prueba: tres banderas unidas en un solo mástil que simbolizaban la cocina fusión, la que aúna técnicas y recetas de diferentes países.

A Lorena Castell le tocaron tres banderas: la del continente americano, la europea y la del continente africano. Y precisamente esta última se le resistió. No fue capaz de reconocer a dónde pertenecía y su desconocimiento despertó las risas de sus jueces y compañeros. Tenía que hacer cocina criolla.

Al recordar el momento en el Zapeando de este martes, Castell no ha tardado en ofrecer sus disculpas a las personas que dedican su vida a la geografía.

"Un saludo a todos los estudiantes de geografía que ahora están teniendo un ictus por esta tremendísima ignorancia", adelantaba Quique Peinado antes de que Castell reconociese su error en MasterChef. "Pedimos perdón a los de geografía y el programa que viene a los de matemáticas, porque ojo a lo que se viene", matizaba dando a entender que en el próximo programa los cálculos se jugarán una mala pasada.