Margot Robbie se declara fan de Taylor Swift y reconoce que es una auténtica Barbie

Margot Robbie es fan de Taylor Swift. "La amo. También es una Barbie", ha reconocido la actriz de la película de Greta Gerwig en un reciente encuentro con la prensa.

La protagonista de la esperada película del verano ha dejado caer su admiración por la cantante refiriéndose a ella como una integrante más del universo Mattel.

Robbie estuvo en la rueda de prensa junto a Ryan Gosling, el actor que da vida a Ken en Barbie, y juntos hablaron de la película y también de música.

"¿Cuál es vuestra canción de karaoke favorita para el verano?", les preguntó el equipo de programa We are Mitú. La actriz no tuvo dudas y respondió que le gusta la canción de Ken —I'm Just a Ken—argumentando que será un éxito en Spotify, a lo que Ryan Gosling reaccionó devolviéndole la pregunta a la entrevistadora. Sin dudarlo, contestó que Karma de Taylor Swift y ahí fue cuando Robbie sonrió declarando su admiración hacia Taylor Swift.

Para Margot, Barbie es más que una muñeca. La describe como la persona que caería bien a todo el mundo y con la que nunca se pelearían. “Barbie podría ser amiga de cualquiera, incluso de una psicópata", respondió cuando le preguntan quién ganaría Barbie o Harley Quinn, la villana de DC que interpreta en la película del Escuadrón Suicida. Margot dio a entender que Taylor, además de parecerse a la famosa muñeca, gusta mucho a la gente.

Junket Barbie por We are mitú

Lo cierto es que la cantante tiene detrás un gran ejército de fans que la admira y parece que Magot se une con estas declaraciones.

Taylor, una religión

La gira mundial de Taylor ha puesto en alerta a medio mundo. Muchos de sus seguidores han tenido que estar varias semanas en vilo esperando recibir el código que les permitirá comprar las entradas para el TheEras Tour.

La gira comenzó en marzo y cada día que Taylor da un show, las redes sociales se llenan de vídeos del evento. La cantante llega a España el 30 de mayo de 2024 y cientos de personas la recibirán en el Santiago Bernabéu.

Taylor levanta pasiones y Margot Robbie se une al fenómeno de los Swifties.