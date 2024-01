María Pombo sorprende a Pablo Castellano tras terminar su complicada prueba de apnea en 'El Desafío'

Pablo Castellano ha sido el primer concursante de la cuarta temporada de El Desafío en enfrentarse a la famosa prueba de apnea.

El empresario y marido de María Pombo ha venido al programa con las pilas cargadas para superar la prueba de su mujer, que logró hacer 52 segundos bajo el agua, pero estar enfermo durante la semana de preparación le ha complicado la ejecución de la prueba.

El concursante, que ha estado entrenando con tos y fiebre, se ha metido de lleno en el tanque de agua del plató con la ayuda y el apoyo de su mentor Juandi, que ha ido pautándole la prueba en cada momento para asegurarse que todo salía de la mejor manera posible.

Tras terminar su prueba con una marca de 2:42 minutos, el influencer se ha llevado una grata sorpresa al encontrarse con su mujer esperándole en las escaleras, donde le ha recibido con un beso.

"Estoy orgullosísima porque ha tenido una semana horrorosa, de fiebres muy altas y toses. Yo de verdad creía que no iba a poder ni meterse en la piscina, que iba a tener que cancelar la prueba. Ya solo que se haya metido me parece un esfuerzo brutal. Que no sea tan duro consigo mismo [...] Me da mucha pena porque sé que se lo ha currado muchísimo"

Pese a hacer una gran marca, Pablo no ha quedado contento con su tiempo y se ha mostrado enfadado, y debido a su enfermedad, Roberto Leal le ha propuesto repetir la prueba en la recta final del programa. Pablo no solo ha aceptado al 200%, sino que ha asegurado que hará mínimo 3:30 minutos.

"Me da rabia no haber llegado a ese tiempo que te he dicho, creía que iba a llegar, sé que esta semana no ha ayudado nada el haber estado malo, pero no es una excusa. Esta mañana las sensaciones no han sido muy buenas, pero pensaba que lo iba a conseguir", ha espetado.

¡Esperamos que la próxima se supere a sí mismo!