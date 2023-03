El motivo por el que Lady Gaga no actúa en los Premios Oscar 2023 a pesar de estar nominada

La actuación Rihanna este domingo en la 95 edición de los Premios Oscar es uno de los momentos más esperados de la ceremonia. La cantante se subirá al escenario para interpretar Lift Me Up, que cuenta con una candidatura a Mejor Canción Original por formar parte de la banda sonora original de la película Black Panther: Wakanda Forever.

De este modo, Rihanna se convierte en la única artista de la historia que ha participado en los dos shows más importantes del año en Estados Unidos: la Super Bowl -donde anunció su segundo embarazo- y los Premios Oscar.

Tras la confirmación de la de Barbados, todos los ojos estaban puestos en Lady Gaga, también nominada por Hold My Hand, banda sonora de Top Gun: Maverick.

Sin embargo, la cantante ha rechazo la invitación de la Academia de Hollywood para subirse al escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles este domingo 12 de marzo.

A través de una nota de prensa, el director de los Premios Oscar, Glenn Weiss, ha puesto fin a los rumores sobre la presencia de Gaga. Aunque no descarta que pase por el photocall y acuda a la entrega de premios, lo que sí está confirmado es que la artista no se subirá el escenario para interpretar la canción nominada.

Su ritmo de trabajo para el rodaje de la película Joker: Folie à Deux ha impedido a la intérprete de Poker Face preparar un show a la altura de los Premios Oscar. Esta es la coartada de Steffani Germanotta para no formar parte de la ceremonia.

Esta hubiese sido la tercera actuación de Lady Gaga en los Premios Oscar. La primera vez que cantó en la ceremonia fue en 2016, con el tema Til It Happens to You, de la película Hunting Ground.

La segunda vez que vimos a la intérprete en la noche más grande del cine fue en 2019, cuando cantó junto a Bradley Cooper Shallow, la canción de A Star is Born que resultó ganadora del Premio Oscar y que hizo que Gaga se llevase su primera estatuilla a casa.