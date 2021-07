Muere el actor Daniel Mickelson a los 23 años

Daniel Mickelson tenía solo 23 años. Su repentino fallecimiento ha sido un supuesto un duro golpe para muchas estrellas, la primera su hermana, la modelo Meredith Mickelson. Ella ha sido la encargada de compartir la noticia en redes sociales.

"Ayer perdí a mi hermano, mejor amigo y la otra mitad de mi corazón", escribió este lunes 5 de julio en Instagram, donde compartió una foto de infancia junto al intérprete. "No había una persona a la que amase más en esta tierra. No hay palabras que puedan hacerle justicia que yo pueda escribir. Conocerlo era amarlo", apunta la modelo de 22 años con "el corazón hecho añicos". Y termina con unas palabras de agradecimiento: "Estoy muy feliz de que Dios me haya elegido para ser su hermana durante toda su asombrosa vida".

Las causas del fallecimiento del actor no han trascendido. Hace una semana, cinco días antes de su fallecimiento, el intérprete, que en 2019 participó en las películas The Killer Clown Meets the Candy Man y Billy, publicó estas fotos desde el campo.

"Ojalá pudiera decirte cuánto te amo. Me encantaría tener la oportunidad de decirte adiós. No estoy segura de cómo voy a superar esto, pero voy a ser fuerte por ti porque sé que es lo que habrías querido. Todo lo que hago ahora es para ti. Ahora tengo un ángel de la guarda a mi lado para el resto de mi vida. Voy a hacerte sentir tan orgulloso. Te amaré para siempre", escribió su pareja, Maddie Haley, en Instagram.

Muchos han sido los que se han despedido del actor, destacando la modelo Kaia Gerber, hija de Cindy Crawford, quien tenía una estrecha relación con el fallecido.

“Recuerdo esa vez que nos sentamos en el sofá y pasamos todo el día inventando nuestro propio lenguaje secreto que seguíamos hablando cada vez que nos veíamos .Desearía que pudiéramos volver allí. Desearía que todavía estuviéramos hablando en frases que probablemente molestaran a todos los demás pero nos hicieran reír cada vez. Desearía estar todavía sentada en el piso de mi baño FaceTiming contigo, porque ese era el único lugar donde tenía wifi y nunca quería perderme una llamada tuya. Gracias por ser el motivo de tanta risa y felicidad en el mundo. No será lo mismo sin ti aquí. Te amo Daniel”, escribió la joven en Instagram Stories.