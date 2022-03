"¿Nos creemos todo lo que sale por tv?": Patricia Conde apunta a que el bofetón de Will Smith en los Oscar estaba preparado

Ha presentado eventos, galas, programas de televisión en directo, grabados... El currículum de Patricia Conde habla por sí solo. Se trata de una de las profesionales de comunicación más conocidas de España, además de explotar una faceta humorística con la que deslumbró Sé lo que hicisteis hace años y que continúa dándole muchas alegrías.

Así, Patricia Conde ha querido comentar el momento más surrealista, incómodo y desconcertante que ha ocurrido en los Premios Oscar en los últimos años.

Que Will Smith -Oscar a Mejor Actor por El Método Williams- se levantase de su asiento para dar una bofetada al presentador Chris Rock tras una burla a su mujer Jada Pinkett ha puesto a reflexionar a los espectadores sobre la verdadera espontaneidad del gesto. Otros tachan directamente al actor de tener un comportamiento 'machista' con tintes de 'masculinidad tóxica'.

"¿Nos creemos todo lo que sale por televisión?"

Patricia Conde cree que todo estaba preparado. Duda de la veracidad del momento y apunta a que el movimiento de Will al dar la bofetada estaba desamasiado coreografiada. "Es lo más comentado de la entrega de los Oscar… ¿Ficción o realidad?… La cara de ella de desaprobación tan obvia… El bofetón tan coreografiado (que no puñetazo)… El enfado desproporcionado de Will sabiendo que lo está viendo todo el planeta… ¿Nos creemos todo lo que sale por televisión?…", reflexiona.

La presentadora apunta a que podría tratarse de un movimiento calculado para enviar un mensaje mayor a la audiencia. "¿Quizá con esto nos quieren mostrar que la violencia en los tiempos que corren es lo normal?… ¿que tras una ofensa, amenaza o 'invasión' debemos responder con violencia?… ¿Que la guerra está justificada si es defensa propia?… ¿Quizá es un 'basta ya' al bullying… Porque quizá no está bien reírse de una enfermedad?. Lo que está claro es que hoy, la gente solo habla de Will Smith y lo demás ha quedado en un 2º plano", manifiesta.

Estas palabras nacen de la experiencia de Patricia Conde en el campo de la televisión y el entretenimiento, trabajos donde muchas bromas, gags, entrevistas e incluso sustos están pactados con los invitados y/o víctimas de ellos. "En nuestro trabajo siempre pactamos según qué cosas con nuestros compañeros, me resulta difícil pensar que esto no lo hubieran hablado antes, sabiendo que estaba por guion y sobre todo, que son amigos… que Chris sabía que la mujer de Will padecía una enfermedad… y que Will sabía que le iban a dar el Oscar al igual que casi todos saben cuando se lo van a dar…..", añade.

La presentadora abre debate con sus seguidores acerca del origen de la bofetada. "Todos los que reciben galardón a cualquier escala y en cualquier entrega de premios algo saben… y como el show debe continuar supongo que nos hacemos los sorprendidos y seguimos actuando. Quizá tengamos que ver el mensaje que hay detrás de todo esto… De ser real, ¿cómo crees que hubieras reaccionado tú?", pregunta.

Will Smith sí se rió del chiste de Chris Rock

El escritor Arturo González Campos ha destacado en su cuenta de Twitter qué sucedió los segundos previos a que Will Smith subiese al escenario. Tal y como se puede comprobar, el actor se ríe nada más escuchar en chiste de Chris Rock, pero el rostro serio de Jada Pinkett expresa malestar. Es entonces cuando el actor decide acercarse al humorista para darle la que ya se ha convertido en la bofetada más conocida de los que llevamos de 2022.

Qué dijo exactamente Chris Rock de Jada Pinkett

El humorista bromeó sobre el parecido de la actriz con el personaje de la teniente O'Neil. Ambas tienen la cabeza rapada, con la diferencia de que a Pinkett no le queda otro remedio porque sufre alopecia.

"Jada, te quiero. Estoy deseando verte en La teniente O'Neil 2",