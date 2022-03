No es la primera vez que Chris Rock se burla de Jada Pinkett en los Oscar: lo que dijo de ella en 2016

Will Smith ha sido uno de los grandes protagonistas de la gala de los Oscar de este año y no lo ha hecho precisamente por su Oscar a Mejor Actor protagonista por su papel en El Método Williams.

El actor protagonizó el momento más incómodo de la noche cuando se subió al escenario del Teatro Dolby de Los Ángeles de manera espontánea para reprender a golpe de bofetada al presentador Chris Rock, que se había burlado de la alopecia de su mujer Jada Pinkett.

El humorista se refirió a ella como "la teniente O'Neil', una burla que no sentó nada bien al intérprete. Una vez de vuelta a su asiento, gritó en varias ocasiones: "Mantén el nombre de mi mujer fuera de tu puta boca".

Más tarde, cuando el actor se subió al escenario para recoger su premio, pronunció unas tímidas disculpas que no iban precisamente dirigidas a Chris Rock, sino a la Academia de cine. "Espero que me volváis a invitar", decía el actor, consciente de que había perdido los estribos en una de las noches más importantes del año para la industria cinematográfica.

El actor Will Smith recoge el Oscar por 'El método Williams' // Getty Images

Jaden Smith, hijo de la pareja, no tardó en reaccionar en las redes sociales. "Así es como lo hacemos", tuiteó.

Chris Rock ya se burló de Jada Pinkett y Will Smith en 2016

No es la primera vez que el presentador se refiere a la actriz durante un discurso. Ya lo hizo en la gala de los Oscar de 2016, cuando quiso destacar el boitoc que algunos rostros públicos habían llamado a hacer aquel año contra la Academia. No todos los actores asimilan igual de bien que su interpretación no valga una nominación.

"¿Qué ha pasado este año? La gente se volvió loca. Spike (Lee) se volvió loco. Jada se volvió loca. Will se volvió loco. ¡Todo el mundo se volvió loco! Jada dijo que no venía. Pensé, '¿No está en una serie de televisión?'. ¿Jada va a boicotear los Oscar? Jada boicoteando los Oscars es como si yo boicotease las bragas de Rihanna. No estaba invitado", dijo el cómico y actor.

"Su hombre, Will, no fue nominado por La verdad duele. Lo entiendo. Te vuelves loco. No es justo que Will estuviese tan bien y no consiguiese una nominación. ¡Tampoco es justo que Will cobrara 20 millones de dólares por participar en Wild Wild West!", añadió, irónico.

En aquel momento, Pinkett prefirió quitarle importancia a las declaraciones de Rock. "Son gajes del oficio, querido. Seguimos moviéndonos. Hay muchas cosas que tenemos que aguantar, muchas cosas en nuestro mundo en estos momentos. Tenemos que seguir adelante", respondía.