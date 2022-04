"Me operaron regular": Pablo Motos desvela sus problemas de vista y por qué lleva gafas

El actor argetino Ricardo Darín se encuentra estos días en España girando con su obra de teatro Escenas de la vida conyugal. Acudió a promocionarla a El Hormiguero, programa donde se encontró con Pablo Motos después de un tiempo sin verse.

"¿Cuántos dedos ves?"

Ya llevaban un rato charlando cuando el espacio se fue a publicidad. A su vuelta y tras los aplausos del público, Pablo Motos retomaba la conversación que había tenido con Ricardo Darín durante la pausa. Al intérprete se le hacía raro ver al presentador con gafas y le espetó en directo '¿cuántos dedos ves?' a lo que Motos respondió "tres, veo tres".

"Estaba preguntándome 'llevas las gafas todo el rato' y le digo 'sí, llevo las gafas todo el rato'. Porque me operaron de la vista, me operaron regular, y tuve que llevar las gafas. Ya luego se me arregló y me dijeron 'no te las quites'", explicó Motos en un ambiente distendido antes de confesar que aunque en realidad ve mejor sin ellas, prefiere hacer caso a las recomendaciones médicas.

"Voy a confesar esto. No he tocado las gafas, pero yo no veo bien con las gafas puestas, sin ellas te veo un poquito mejor, pero te da un toque intelectual", aseguraba el presentador en tono divertido.

Fue entonces cuando Darín se aventuró a darle un consejo. "Si después de laoperacion te recomendaron no quitarte las gafas, ojo con las demas operaciones porque no sabe slo que puede venir", le prevenía, a lo que Motos contestó: "no me agobies".

Su cirugía ocular por los orzuelos en 2021

En marzo de 2021 el presentador compartía con sus seguidores de Instagram el resultado de la cirugía a la que se había sometido tras despertase con un "orzuelo terrorífico". Lo enseñaba a cámara antes de entrar al Instituto Oftalmológico Fernández-Vega para que le visitara su oftalmólogo de confianza.

En el mismo vídeo, el presentador de El Homiguero ha mostrado el resultado tras salir de la pequeña intervención, con el ojo completamente vendado: "Ya me lo han hecho, ha sido llegar, subirme al quirófano... y ahora soy un pirata".

Por otro lado, en 2019 Pablo se sometió a una operación de la vista y también tuvo complicaciones en uno de sus ojos. "Como sabéis, me operé de la vista y uno de los dos ojos no ha quedado como queremos", escribió en redes sociales en su momento, explicando que tendría que llevar gafas durante tres meses hasta que cicatrizase y pudiesen volver a operarlo de nuevo.