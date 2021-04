El mensaje de 'Nomadland', según Esty Quesada

No ha habido sorpresas. Nomadland ha sido la ganadora de los Oscar de 2021 como ya apuntaban las quinielas y también el equipo de Los Oscar de Europa FM.

De la cinta de Chloé Zhao hablaron nada más arrancar la emisión y Soy una pringada confesó que era su favorita: "Me ha encantado mucho porque muestra ese Estados Unidos sucio, frío, lento..."

El mensaje de 'Nomadland'

La historia de Nomadland es la historia de una mujer que, tras haberlo perdido todo durante la recesión, se embarca en un viaje hacia el Oeste de Estados Unidos viviendo como una nómada en una caravana. Una historia con mensaje.

"Mucha gente ve la película como un poco anti Amazon", ha aclarado David Martos al hablar de la película protagonizada por Frances McDormand, ganadora del Oscar a Mejor actriz protagonista por su interpretación.

"Sí, me he fijado. Me ha parecido muy guay y me parece que muestra una realidad muy fuerte, que es que Amazon ha acabado con todos los pequeños negocios negocios y ha dejado un desierto", ha añadido Esty Quesada, para luego aclarar que no es contraria a la plataforma, pero que no se puede obviar esa realidad.

Nomadland, que se ha grabado en una de las sedes de Amazon, es también una película anti Ikea, según Martos. "Ñorque muestra a una mujer que recoge restos de la basura y se arma su caravana sin necesidad de ir a por muebles baratos".