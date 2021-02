"Creía que se me salía una teta": Pablo Motos no puede presentar El Hormiguero por primera vez en 15 años ¡y Nuria Roca toma el relevo!

Pablo Motos: "Me da mucha pena pero, por primera vez en 15 años, no estaré en el programa" / Pablo Motos: "Me da mucha pena pero, por primera vez en 15 años, no estaré en el programa"

Nunca nada que le afectara a él directamente le ha impedido ir a El Hormiguero, ni cuando tuvieron que operarle ni tras sufrir la dura pérdida de su madre. Pero esta vez es la salud de los que le rodean la que está en juego también, y Pablo no lo ha dudado: se ha quedado en casa. Y en su lugar, ¡ha ido a presentar su amiga Nuria Roca!

Pablo Motos estuvo en contacto con una persona del entorno de un positivo por Covid-19, cuyas pruebas de antígenos y PCR no eran concluyentes, así que -por precaución-, el presentador ha preferido quedarse en casa, hacerse una PCR él también por si acaso y sentarse a disfrutar el programón que condujo muy correctamente Nuria Roca, ¡que entrevisto nada menos que a Maluma!

En un vídeo publicado en redes, Motos comentaba su decisión y cómo se sentía: "Me da mucha pena pero hoy por primera vez en 15 años no estaré en el programa. Espero estar mañana de nuevo con vosotros".

Y es que son ya 2.261 programas en los que Motos ha estado siempre al pie del cañón. Pero con la salud -y sobre todo con la de los demás-, no se juega.

Pero lo que la distancia de seguridad separa, Zoom lo vuelve a unir. Y así, pudimos ver a Pablo en una conexión en directo en la que aseguraba estar "rayado" pensando en los síntomas y también "muerto de envidia" por no poder estar en el plató, al tiempo que teme el resultado de la PCR.

Pablo Motos ha sido todo un adalid de las medidas de seguridad y la concienciación sobre la importancia de tomar muy en serio el coronavirus, para evitar su expansión y los contagios innecesarios. Y ahora predica con el ejemplo, quedándose en casa por si acaso, hasta que se pueda descartar que esté contagiado de Covid-19.

¿CUÁNDO VUELVE PABLO MOTOS A EL HORMIGUERO?

La vuelta de Motos está pendiente del resultado de la PCR que se realizó este lunes, y que debería conocer durante el día de hoy martes, así que esta noche veremos sí puede regresar al programa, o si le toca a Nuria seguir al frene del formato durante unas semanas.

"Pues aquí estoy, en casa. Resulta que esta tarde una persona se ha hecho un test de antígenos y le han dicho que estaba positivo. Yo, por precaución, como he estado en contacto con él, me he venido a casa. Le acaban de hacer una PCR porque dicen que el test de antígenos no estaba claro porque no estaba bien hecho. La PCR le sale no concluyente. Yo me he hecho otra PCR que sale mañana. Mañana saldremos de dudas. Igual todo ha sido una falsa alarma, que es lo que espero, y mañana poder estar con vosotros", contaba en un vídeo publicado en sus redes sociales.

NURIA ROCA PRESENTA EL HORMIGUERO: "CREÍA QUE SE ME SALÍA UNA TETA"

Nuria Roca, nerviosa y emocionaba, contaba lo que había pasado y por qué estaba ella presentando El Hormiguero: "Se encuentra perfectamente pero ha estado en contacto con una persona positiva por Covid y por precaución lo hemos mandado para casa. Y me ha dejado a mí este bonito regalo. No sabéis cómo me va la taquicardia, de verdad".

Tras pedir disculpas a Maluma por la ausencia Motos, la presentadora ha hablado con el artista del lanzamiento por sorpresa de su nuevo álbum, cargado de influencias jamaicanas, y que lleva por título '7 Días En Jamaica', y del que te hablamos en ESTE ARTÍCULO. Un álbum que ha llegado rodeado por el hype, las incógnitas, y una barriguita para despistarnos con el HT #7DJ.

Una vez pasado el 'mal trago' de hacerse cargo de uno de los programas con más audiencia en nuestro país, llegaba el momento de Las Hormigas, que le han arrancado a Nuria la confesión de cómo estaba viviendo ese histórico momento.

La presentadora aseguraba que antes de que comenzara el programa, le ha dicho que le latía tanto el corazón "que sentía que se me iba a salir una teta".

¡Pero lo ha hecho muy bien! Tanto que las redes se llenaron de elogios hacia Nuria: "Ya podía presentar siempre Nuria Roca el Hormiguero", decía una usuaria; "Aporta frescura, novedad, dinamismo y gracia al programa", comentaba otro.

Obviamente, también son muchos los que echaban de menos a Pablo Motos y han querido enviarle mensajes de apoyo, deseando verle pronto de vuelta.