"No pensé en este juego sucio": El reproche de Aitana a Sebastián Yatra por bloquearla dos veces en La Voz Kids

El espectáculo ha vuelto a Antena 3. La Voz Kids ha arrancado una nueva temporada con la rivalidad de Aitana y Sebastián Yatra, que han peleado por conseguir el mejor equipo en la primera tanda de las Audiciones a Ciegas.

Yatra ha sacado nada más y nada menos que dos ases de la manga para impedir que Aitana pudiese llevarse a dos parejas de concursantes a su equipo. Ella no ha tardado el reprochárselo, además de en el plató en su cuenta de Twitter, donde se ha motrado totalmente indignada con la actitud de su compañero.

"DOS bloqueos, ¿DOS?", se preguntaba la artista, indignada. "Cosas que pasan", le respondía Yatra en tono divertido.

El primer bloqueo de Sebastián Yatra

Sin piedad, Sebastián Yatra quiso empezar esta nueva temporada de La Voz Kids bloqueando a las hermanas Molly y Shelly. De esta manera, el colombiano impedía que se pudiesen ir al equipo de Aitana, que además de un gran amigo ahora es su contricante en el talent show de Antena 3.

"Me ha dolido. En ningún momento se me pasó por la cabeza que me bloquearían, no pensé en ese juego sucio", expresaba la artista durante la gala, totalmente indignada.

El segundo bloqueo: "¿Qué tienes en mi contra?

"¿Por qué has hecho eso, Sebastián? ¿Qué tienes en mi contra? ¿Qué pasa?", se preguntaba la artista, totalmente sorprendida por la rivalidad de Yatra en La Voz Kis.

El artista utilizó el botón de bloqueo para evitar que Andriy pudiese ir al equipo de Aitana, pero más tarde quiso echar balones fuera y quitarle hierro al asunto entre risas.

"No tengo nada en contra de ti, solo que soy fan número uno de Andriy y sentía la posibilidad de que se fuera contigo. Como soy fan de él y tú disfrutas mucho los show, si se hubiese girado, hubiese empezado a bailar, y yo quería que te fueras con el equipo donde más vas a disfrutar. Si vistes, nadie bailó como yo", dijo.

Yatra le pide perdón a Aitana con una nota

Más tarde, el colombiano quiso arrepentirse de sus actos y le pidió perdón a Aitana pasándole una nota a escondidas entre los sofás. "Me ha mandado un papelito mientras estabas cantando. Dice 'hagamos las paces, no me bloquees, please, te quiero mucho'", contó la artista.

Dos años juntos en La Voz Kids

Dos zancadillas que no sentaron nada bien a Aitana pero que forman parte del juego de La Voz Kis. Lo cierto es que entre ellos existe una relación muy especial. Se conocieron ya en 2018 y esta es la segunda vez que coinciden como coaches del programa de Antena 3.

Para celebrar su aniversario en el programa, Yatra y Aitana soplaron juntos las velas de una tarta con la que dejaban claro el momento tan dulce que están viviendo juntos.

"¿Es tu cumpleaños?", preguntaba Rosario Flores, desconcertada al ver a Yatra con la tarta cantanto el cumpleaños feliz "para nosotros". "No. ¿Qué está pasando?", respondía la joven artista. "Hoy Aitana y yo estamos cumpliendo dos años como coaches de 'La voz Kids' por nuestra segunda temporada", aclaraba Yatra con una sonrisa en la boca.